Po petih zaporednih porazih na petih gostovanjih (Aalborg, Barcelona, Elverum, Pick Szeged, Kielce) so Celjani v prejšnjem krogu presenetljivo zmagali proti Nantesu v Franciji z 32:31 in si s tretjim skalpom v sezoni – doma sta padla Kiel in Elverum – spet malce povečali možnosti za preboj v osmino finala. Poleg Barcelone jih v zadnjih dveh krogih skupinskega dela čakata še gostovanje pri Kielu in domač obračun z Aalborgom. Za uvrstitev na šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje, bodo potrebovali še kakšen čudež, da bi preskočili ali Aalborg ali Pick Szeged, ki jim beži le za dve točki, a je boljši na medsebojnih tekmah (dve zmagi).

Slovenski prvaki so doslej uspešno oddelali tri od skupno šestih tekem v februarju: premagali so Krko, Nantes in Ormož, čakajo jih še Barcelona, Kiel in Gorenje, nato še 1. marca Aalborg. Danes v Zlatorog prihaja katalonski gigant, ki na enajstih tekmah v ligi prvakov v tej sezoni še ni izgubil (deset zmag in remi proti Kielu v Nemčiji), ki je tudi edini neporažen med šestnajsterico v obeh skupinah in ki si je doslej edini predčasno priigral neposredno napredovanje v četrtfinale. Za nameček imajo Celjani proti 10-kratnim prvakom Evrope, ki so bili najboljši tudi v zadnjih dveh sezonah, izrazito črno statistiko na 17 medsebojnih tekmah: kar 13-krat so izgubili in le štirikrat zmagali, vedno v polfinalu lige prvakov, a so štirikrat ostali brez finala zaradi slabše razlike v golih.

»Za nami so tri uspešne tekme, pred nami pa slovita Barcelona, ki ima vsako sezono cilj postati prvakinja Evrope. A proti njej bomo lahko igrali neobremenjeno in sproščeno, torej brez pritiska in imperativa uspeha. Od igralcev pričakujem le to, da bodo na tekmi proti rokometnemu gigantu prispevali svoj maksimum, nihče pa nam ne more prepovedati, da sanjamo o marsičem,« napoveduje celjski trener Alem Toskić, ki pravi, da je Barcelona morda najboljša ekipa v Evropi. Zlatorog bo napolnjen (skoraj) do zadnjega kotička, kajti v ponedeljek popoldan je bilo na razpolago le še okoli tisoč vstopnic, zato Toskić dodaja: »V tej sezoni bomo imeli v Zlatorogu rekorden obisk.« To se bo zanesljivo zgodilo, kajti na dosedanjih petih domačih evropskih tekmah je bil v dvorani z uradno zmogljivostjo 5827 gledalcev najbolj obiskan dvoboj – uradni podatki EHF so vedno tudi malce prenapihnjeni – s Kielcami (čeprav je bilo le 2750 ljudi), sledijo Nantes (2200), Kiel (2100), Pick Szeged (2000) in Elverum (1350).

Kapetan Vlah želi slovo z dvema domačima lovorikama

Celjski organizator igre Aleks Vlah je s 77 goli trenutno prvi strelec lige prvakov, za njim je Poljak Kamil Syprzak (PSG), ki pa je še vedno poškodovan. Predstave 25-letnega Primorca tako v dresu Celja kot v reprezentanci na nedavnem SP so vzbudile neverjetno zanimanje zanj med največjimi evropskimi klubi, na koncu pa ga je ujel danski Aalborg. »S celjskim klubom smo se dogovorili, da bomo, če pride zame vrhunska ponudba, začeli pogovore. In ko je prišla Aalborgova ponudba, smo se hitro dogovorili, kajti želel sem oditi v enega petih, šestih najboljših klubov v Evropi. Zanimali so me, kljub še nekaterim drugim ponudbam, le takšni, ki imajo najvišje cilje v Evropi. Mislim, da se bom lahko odlično vključil v Aalborgov sistem igre,« meni Aleks Vlah, ki je z Danci podpisal triletno pogodbo. Pri njih bo celjsko številko 88 na dresu zamenjal za 18.

Pred povratnim dvobojem z Barcelono, ki je jeseni v svoji Blaugrani slavila z 38:30 in ki ima v svojih vrstah tudi dva odlična Slovenca (22-letni Domen Makuc je pred dnevi podaljšal pogodbo s klubom do leta 2026, 26-letni Blaž Janc pa menda kar do leta 2028), se Vlah dobro zaveda razmerja moči med kluboma: »Po treh februarskih zmagah je vzdušje v ekipi in okoli nje odlično. Vsi se že veselimo obračuna z Barcelono, na katerem želimo nadaljevati z dobrimi igrami. Dodatno nas veseli, da je zanimanje gledalcev zelo veliko, kajti vsakemu igralcu, še posebej v domači dvorani, to daje dodaten motiv in željo. Upam, da bodo gledalci v Zlatorogu zares uživali in da bomo na koncu vsi skupaj zadovoljni ob pogledu na semafor.« O zadnji sezoni v Celju pred odhodom na sever Evrope pravi: »V Celju sem preživel izjemno lepo poglavje svojega življenja, ki ga želim tudi kot kapetan kronati z naslovom slovenskega državnega in pokalnega prvaka. Čeprav se veselim prestopa v Aalborg, so moje misli trenutno še vedno povsem v Celju, kjer bom poskušal ekipi maksimalno pomagati pri uresničitvi ciljev.«