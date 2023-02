Evropska klubska košarkarska tekmovanja in državna prvenstva bodo ta konec tedna mirovala, saj je prišel čas za zaključke v domačih pokalih. Slovenskega bo tokrat gostil Maribor, ki že vrsto let nima prvoligaša, a volje tamkajšnjim zanesenjakom ne zmanjkuje. Verjamejo, da bi ravno zaključni pokalni turnir, ki bo v dvorani Lukna, lahko bil tista iskrica, ki bo zanetila »požar«. Organizatorji bodo namreč dogodek izkoristili za srečanje vseh tistih, ki jim je mar za mariborsko košarko, in upajo, da bodo ideje, ki jih imajo, končno padle na plodna tla. V jutrišnjem polfinalu se bosta najprej pomerila Podčetrtek in Helios, nato pa še Šenčur in Cedevita Olimpija. Finale bo v petek.

Podčetrtek – Helios (jutri ob 17.30)

Favorit v prvem polfinalu je jasen. Domžalski Helios kljub zmanjšanemu proračunu v letošnji sezoni niza pozitivne rezultate tako na domačem prvenstvu kot v 2. ligi ABA, kjer še edini ne pozna poraza. Zasluga gre kakovostnemu večletnemu delu trenerja Dejana Jakare, ki je na čelu moštva od leta 2018. »Do zdaj smo morda celo presegli naša pričakovanja, a sem ves čas poudarjal, da smo lahko še boljši kot lani. Kljub temu dosežki do polovice sezone ne pomenijo ničesar, če jih nato ne potrdiš, ko je to najbolj pomembno,« razmišlja Dejan Jakara, ki dobro ve, da Helios na tekmi proti Podčetrtku ne bo imel lahkega dela. Moštvi sta se letos pomerili dvakrat, obakrat so bili uspešnejši Domžalčani, enkrat tesno. Trd boj sta bili tudi v lanskem polfinalu državnega prvenstva, ko je Helios slavil z 2:1 v zmagah. »Ne bežimo od vloge favorita, a na pokalnih tekmovanjih smo že velikokrat videli, da so se favoriti opekli. Naredili bomo vse, da presenečenja ne bo. Podčetrtek ima izkušeno ekipo in igralce, ki so že igrali tako pomembne tekme. Enako lahko rečemo tudi za nas, saj smo konec koncev že četrtič v zadnjih petih sezonah na zaključnem pokalnem turnirju.«

Podčetrtek se je na zaključni pokalni turnir prebil prvič, a ne po naključju. V zadnjih letih v klubu delajo odlično tako z mladimi kot s člansko ekipo, kar potrjujejo tudi rezultati. »Klub je na pravi poti in je v zadnjih treh letih naredil velik korak naprej. Postajamo stabilen prvoligaš. V zadnjih treh sezonah smo pri vrhu, klub je odlično urejen in organiziran. Pametno se razvijamo in veliko vlagamo v mlajše kategorije, kjer se redno uvrščamo med najboljših osem,« pravi trener Davor Brečko, ki sporoča, da v Maribor ne potujejo z belo zastavo. »S Heliosom smo odigrali nekaj dobrih tekem, zato vemo, da niso nepremagljivi. So pa nesporno favoriti. Mi smo majhen klub z velikim srcem, na kar stavimo tudi tokrat.«

Cedevita Olimpija – Šenčur (jutri ob 20.30)

Če je Helios proti Podčetrtku v vlogi favorita, je Cedevita Olimpija nesporen favorit za osvojitev tekmovanja. Vse drugo bi bila gromozanska senzacija. V moštvu se tega še kako zavedajo, kot tudi tega, da bodo nasprotniki proti njim še dodatno motivirani. »Na začetku kariere sem nosil dres Krke in dobro vem, s kakšnimi glavami pridejo v pokal igralci, ko jim nasproti stoji Olimpija. Če bomo samo za odstotek koga podcenjevali, se lahko hitro opečemo. A vem, da tega ne bo in da bomo dobro pripravljeni,« je jasen kapetan Edo Murić, ki bo bil bratsko bitko s kapetanom Šenčurja Dinom Murićem. »Včasih sem se bratskih obračunov bolj veselil, zdaj manj, saj vem, da me čaka trd boj. A ga še toliko bolj cenim, saj je vprašanje, kolikokrat bo še takšna priložnost.« Trener Jurica Golemac priznava, da letošnja sezona ni uspešna, a se veseli vsaj dejstva, da ima končno na razpolago celotno moštvo. Zaradi omejitve števila tujcev bo moral nekatere pustiti v »civilu«. Bržkone bodo v moštvu Yogi Ferrell, Josh Adams, Karlo Matković in Amar Alibegović.

Šenčur v letošnji sezoni premierno nastopa v 2. ligi ABA, kjer pa je zaenkrat pri dnu lestvice. Gorenjsko moštvo se je v zadnjih letih utrdilo pri vrhu slovenske klubske košarke, v dvoboj z Olimpijo pa bo krenilo z željo po dokazovanju. »Srečni smo, da smo prišli na zaključni turnir, saj je to velika stvar za naš klub. Vemo, s kom imamo opravka. Olimpija je favorit na vsakem tekmovanju, na katerem nastopa, saj ima izjemno ekipo. Imamo lepo priložnost, da vidimo, kje smo in kaj lahko nudimo proti evropskemu nasprotniku. V moštvu smo izredno motivirani in odločeni, da se pokažemo v čim boljši luči ter tako navijačem ponudimo dobro tekmo,« je povedal trener Šenčurja Miljan Pavković.

*** 21 pokalnih lovorik so v času samostojne Slovenije osvojili košarkarji Olimpije. Štirikrat je bila najboljša Krka, trikrat Primorska ter po enkrat Hopsi, Zlatorog in Helios.