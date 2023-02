Večina od 216 dreves, ki so označena za posek, je po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića na zemljiščih v zasebni lasti. Na zavodu so pojasnili, da gre večinoma za sanitarni posek poškodovanega in zaradi bolezni, gliv in insektov oslabelega drevja. Nekatera drevesa pa bodo lastniki lahko posekali tudi zaradi pomladitve gozda. Zavod je lastnikom dal navodila, naj sečnjo in spravilo lesa opravijo tako, »da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in drugo drevje v gozdu.« Zavod sprehajalcem svetuje, naj se v času sečnje, ki naj bi potekala do predvidoma 6. marca, izogibajo delovnemu območju oziroma naj upoštevajo navodila izvajalcev, psi pa naj bodo na vrvici.