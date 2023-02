Kot so sporočili iz Osnovnega zdravstva Gorenjske, bo ambulanta za zavarovane osebe brez zdravnika v Zdravstvenem domu Kranj ta teden odprta dva dni. Prihodnji teden bodo bolnike obravnavali v ponedeljek od 10. do 12. ure, v sredo od 14. do 19. ure in v petek od 14. do 16. ure. Urnik ambulante za neopredeljene za februar je objavljen tudi na spletni strani zdravstvenega doma. Registracija oseb, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je v ambulanti za neopredeljene možna le za tiste, ki potrebujejo zdravstveno obravnavo.

Delo v ambulanti za neopredeljene bo opravljalo več zdravnikov družinske medicine. V vseh sedmih terminih v februarju bo tako delal drug zdravnik. Zanimanja za večji obseg dela v ambulantah za neopredeljene pa kljub visokemu plačilu ni bilo.

Težave z organizacijo

Podobno velja za območje zgornje Gorenjske, kjer je prav tako načrtovana vzpostavitev ambulante za bolnike brez zdravnika. Ta naj bi krožila med zdravstvenimi domovi Jesenice, Bled in Radovljica, ni pa še jasno, kdaj bo lahko začela delovati, so pojasnili v Osnovnem zdravstvu Gorenjske. Strokovna vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske Lidija Pretnar Pristov je že v začetku januarja ob napovedi ministrstva za zdravje o vzpostavitvi ambulant za neopredeljene povedala, da bo njihovo vzpostavljanje trajalo dlje časa. Pojasnila je, da je pri organizaciji ambulant za neopredeljene največja težava zagotavljanje delovne sile. Zdravniki namreč že imajo svoje ambulante, poleg tega dežurajo in imajo veliko nadur. Podobno tudi med medicinskimi sestrami ni veliko zanimanja za dodatno delo.

Maja nova zdravnica

Na Gorenjskem oseb brez izbranega osebnega zdravnika sicer ni tako veliko kot ponekod drugod v državi. Zato tudi posebej velikega obiska v ambulantah za neopredeljene ne pričakujejo. Poleg tega je na Gorenjskem še vedno možna registracija pacientov pri posameznih zdravnikih. Nove paciente vpisujejo dve novi zdravnici v Škofji Loki in zdravnica v Bohinju. Maja bo začela delati še nova zdravnica v Kranju.