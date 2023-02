Od sobote Tamar zaprt za sprehajalce

Organizatorji svetovovnega prvenstva v nordijskih disciplinah so v ponedeljek že zaprli parkirišče v Planici, medtem ko sta nordijski center in dolina Tamar do sobote še na voljo sprehajalcem. Nato bodo celotno območje zaprli, omejena bodo tudi območja za tek na smučeh. Zapore bodo veljale vse do konca prvenstva 5. marca, med dogodkom bo dostop do Planice možen le s posebno nalepko, ki jo bodo prejele samo določene skupine ljudi.