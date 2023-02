Turške in sirske oblasti so pristale na odprtje dveh dodatnih mejnih prehodov za prevoz humanitarne pomoči v ta del države. Pristanek sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki je doslej vztrajal, da lahko pomoč v Idlib pride zgolj preko območij, ki jih nadzoruje vlada, je bil dosežen po sestanku s pomočnikom generalnega sekretarja OZN Martinom Griffithsom. Doslej je pomoč v zadnjo uporniško regijo, ki jo v precejšnji meri nadzorujejo islamisti, prihajala zgolj preko mejnega prehoda Bal Hava, ki je bil z resolucijo varnostnega sveta predviden za prevoz humanitarne pomoči že v prejšnjih letih. Pripadniki skupine Hajat Tahrir Al Šam in Bele čelade so sicer v zadnjih dneh dajali vedeti, da ne nameravajo sprejeti pomoči od vlade Asada, proti kateremu so se borili v zadnjih letih.