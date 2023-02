Novoustanovljeni muzej ima status državnega muzeja. Njegov sedež je v Ljubljani na Celovški cesti 23., v. d. direktorice muzeja je Nataša Robežnik.

Kot so danes še sporočili iz novoustanovljenega muzeja, je poslanstvo Muzeja novejše in sodobne zgodovine, da sistematično evidentira, zbira, dokumentira, proučuje, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino od začetka 20. stoletja do danes. Muzej z namenom širjenja vedenja in znanj hranjeno dediščino interpretira, ohranjanja, razstavlja in ureja dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine v najširšem pomenu besede javnosti.

Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področja začetka 20. stoletja, prve in druge svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, obdobja druge svetovne vojne in obdobja po drugi svetovni vojni, obdobja osamosvojitve in življenja v samostojni državi. Muzej obravnava teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja, procesa demokratizacije Republike Slovenije in vstopa v Evropsko unijo s področja celotnega ozemlja Slovenije in izven meja matične države.

Kot so danes še sporočili iz omenjenega muzeja, je vse pravice in obveznosti v pravnem prometu obeh predhodnih muzejev prevzel njun pravni naslednik javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je v skladu s 75. členom zakona o delovnih razmerjih prevzel tudi vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas v združenih zavodih. Zaposleni v Muzeju novejše zgodovine Slovenije nadaljujejo svoje delo na trenutni lokaciji muzeja. Prehod Muzeja slovenske osamosvojitve na novo lokacijo bo potekal postopoma, prav tako se bodo postopoma na novo lokacijo preselili zaposleni v muzeju.

Vlada je 19. januarja 2023 sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na podlagi katerega se javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije in javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve združita v javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. 9. februarja je vlada v svet javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala štiri predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda in z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovala je Manco Grgić Renko, Blaža Vurnika, Renato Zamida in Marka Srako.

Svet zavoda sestavlja pet članov. Poleg štirih predstavnikov ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje vlada, še predstavnika delavcev muzeja, ki ga iz svojih vrst izvolijo zaposleni v zavodu.

Imenovanja za strokovni svet muzeja, ki ga sestavlja šest članov, še potekajo. Dva člana izvolijo zaposleni, po enega člana pa imenujejo Kulturniška zbornica Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino in Skupnost muzejev Slovenije.