Izobraževanje: do trajnostne gradnje s toplotnim ovojem stavbe

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo v petek, 3. marca, organiziralo strokovno srečanje, katerega osrednja tema bo izvedba toplotnega ovoja stavbe po merilih trajnostne gradnje. Izobraževanje, namenjeno vsem zainteresiranim deležnikom iz gradbenega sektorja, bo po programu potekalo med 9.00 in 13.40 v Mavrični predavalnici v prostorih JUB Akademije v Dolu pri Ljubljani, projektantom in arhitektom iz vrst IZS in ZAPS pa bosta zbornici za strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke.