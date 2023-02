Američani so slavili s 3:2 in si zagotovili sploh prvo kolajno na ekipnih tekmah. Norvežani, ki so v polfinalu izločili Avstrijo, pa so po zmagi na zadnjem SP v Cortini d'Ampezzo tokrat prišli do srebra. To sta edini kolajni te reprezentance na šestih ekipnih paralelnih tekmah na SP.

Finale je bil zelo razburljiv. Po zmagah Američanke Nine O'Brien in Norvežana Alexandra Steena Olsena, sta bili Paula Moltzan in Thea Louise Stjernesund povsem izenačeni in obe prejeli po točko. Zadnji obračun je tako odločil glede zlate kolajne, Timon Haugan pa je prehitro startal in zadel ob startna vrata ter precej zaostal. Tommy Ford je imel tako lahko delo in Američanom zagotovil zmago.

Kanada je v polfinalu izgubila proti ZDA z 1:3, v boju za bron pa nato po času ugnala Avstrijo (2:2) za drugo medaljo na ekipnih tekmah. V Vailu 2015 so bili Kanadčani srebrni. Avstrija je ostala pri dveh zlatih in eni srebrni kolajni.

Slovenija je nastopila z zelo mlado ekipo

Slovenija v postavi Anže Gartner, Miha Oserban, Neja Dvornik in Nika Tomšič se je poslovila po uvodnem krogu bojev osmine finala. Britt Richardson je bila za 11 stotink sekunde hitrejša od 22-letne Tomšič, Gartner pa je za Erikom Reidom zaostal še dve stotinki več. Dvornik je bila nato najbližje zmagi proti Valerie Grenier, ki je bila hitrejša za vsega stotinko sekunde. Šestnajstletni Miha Oserban je za konec proti Jeffreyju Readu zdrsnil in ostal brez časa.

»Na startu smo imeli zelo mlado ekipo, ki se je zelo dobro borila. Neja je imela odličen čas in je smučala odlično. Enako velja tudi za Niko, zelo dobro vožnjo pa je prikazal tudi Anže. Škoda za Miho, ki je odstopil, a mislim, da so fantje in punce zelo dobro tekmovali,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Sergej Poljšak, trener ženske reprezentance v tehničnih disciplinah.

V sredo bodo na sporedu izločilni boji moške in ženske individualne preizkušnje v paralelnem veleslalomu. Kvalifikacije bodo danes zvečer z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom ter Nejo Dvornik in Niko Tomšič. Ženske bodo začele ob 17.30, moški pa ob 18.15.