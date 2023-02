»Proizvodnja sončne elektrarne bo enakovredna letnim potrebam po električni energiji 435 gospodinjstev, imela bo 1816 panelov, s čimer bomo zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za 205 ton. To je enako, kot če bi zasadili skoraj 10.000 dreves,« je ponazoril Andrej Ropret in dodal, da bodo ob tem vgradili tudi tako imenovano zeleno streho, katere namen je zmanjševanje toplotne obremenitve v lokalnem okolju. Med prihodnjimi načrti je tudi prenova hladilne tehnike v nakupovalnem središču.

Namestitev sončne elektrarne je del širšega projekta, ki si ga je v letošnjem letu zastavila družba SES Slovenija, pod okrilje katere poleg Cityparka spadajo tudi nakupovalna središča Aleja, Center Vič, Citycenter Celje in Europark Maribor. Po besedah direktorja družbe SES Slovenija Tonija Puglja bodo na strehe nakupovalnih središč namestili skupno 10.767 sončnih panelov z močjo 4,5 megavatov, z njimi pa privarčevali 1239 ton emisij ogljikovega dioksida.

»Proizvedena električna energija v fotonapetnostnih elektrarnah bo predstavljala pozitiven učinek za vse deležnike. Z našega vidika to pomeni dvig samooskrbnosti objektov z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, obiskovalci pa bodo lahko s to energijo polnili električna vozila,« je navedel Pugelj.

Preučujejo še druge možnosti za varčevanje z energijo

V družbi SES Slovenija zaradi trenutnih energetskih razmer preučujejo še druge dodatne možnosti za varčevanje z energijo. Med ukrepi, ki so jih sprejeli, je tudi ta, da se od lanskega avgusta zunanja in reklamna razsvetljava nakupovalnih središč vklopi le eno uro pred odprtjem trgovin in izklopi uro po zaprtju, v razmerah, ko je dovolj naravne svetlobe, pa se raven osvetljenosti zmanjša, je poudaril Pugelj.

V luči zmanjševanja porabe energije so skrajšali tudi delovni čas središč. Poleg tega je SES Slovenija v petih slovenskih nakupovalnih središčih lani začel uporabljati sistem upravljanja z energijo v skladu z evropskim standardom ISO 50001, katerega cilj je izboljšati sisteme in procese ter optimizirati porabo energije.

Citypark, ki velja za največje nakupovalno središče v Sloveniji, letos zaznamuje 21 let obstoja. Do sedaj so v njem pripravili več kot 4000 različnih dogodkov, pestro dogajanje pa napovedujejo tudi v prihodnje. Kot je na novinarski konferenci spomnila vodja marketinga v Cityparku Maja Vidmar, so z novim leto odprli igrišča za mini golf, organizirali ustvarjalne delavnice in otvorili sezono gledališčnih predstav ter Valentinov sejem. Več dogodkov pa se bo zvrstilo tudi v okviru letošnjega pusta.