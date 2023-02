Boltovi električni skiroji po navedbah ponudnika ne prispevajo le k zmanjšanju izpustov in onesnaževanja s hrupom, temveč tudi k zmanjšanju prometnih zastojev. »S tem, ko spodbujajo ljudi k večji uporabi javnega prevoza, pomagajo graditi trajnostno mobilnost, kar je še posebej pomembno za območja z nizko gostoto javnih prometnih povezav," so zapisali v sporočilu za javnost.

»Bolt kot vodilni ponudnik deljene mobilnosti ponuja široko paleto mobilnostnih rešitev, ki naslavljajo različne potrebe po mobilnosti in dolžine potovanja. To so denimo aplikacije za deljenje prevozov in deljenje avtomobilov, pa tudi mikromobilnost, ki je najbolj učinkovita na kratkih razdaljah in podpira vsako možnost mobilnosti, ki sledi viziji mesta za ljudi, in ne za zasebne avtomobile,« je dejal vodja operacij v Boltu za Slovenijo Matej Črne.

Bolt je v Ljubljano prišel julija lani. S tem je povzročil tudi nekaj nejevolje, saj so uporabniki skiroje puščali vsepovsod, med drugim na pločnikih, zelenicah in kolesarskih stezah, s čimer so ovirali invalide, pešce in kolesarje.

Ljubljanski župan Zoran Janković je že poleti napovedal, da bodo poskušali v sodelovanju s podjetjem najti rešitev, nato pa je za letošnjo pomlad napovedal označitev postajališč za ta prevozna sredstva po mestu.