Jani Kenda, od leta 1970 član ožje organizacijske ekipe Slovenske popevke in dolgoletni glasbeni urednik na nacionalnem radiu, član komisij za pop/rock JRT in EBU, sodelavec pri ustvarjanju slovenskih glasbenih leksikonov in enciklopedij, nam je o uspešnici Belih vran povedal: »Je ena od najbolj znanih in priljubljenih skladb mojega pokojnega prijatelja Jureta Robežnika.« Robežnik je bil tisti, ki je takratnega pisca o glasbi v Stopu in Mladini, nadobudnega Kendo, v enem tednu prepričal, da je prišel na Radio Ljubljana. »Na Slovenski popevki 1969, kjer je dobila tretjo nagrado občinstva, je ob šestih nagrajenih sicer mrgolelo uspešnic (Zaznamovan, Zlati prah imaš v očeh, Ura brez kazalcev, Maček v žaklju z Belimi vranami, pa tudi, prav tako Robežnikova, Tri korake v modro), a se mi zdi, da je Na vrhu nebotičnika ostala najbolj v spominu, tudi zaradi hitro vzpenjajočih se Belih vran. Izšla je šele dve leti pozneje na njihovi prvi kaseti Bele vrane pri založbi RTV Ljubljana. In imela je tudi enega prvih uradnih videospotov v Sloveniji, takrat seveda črno-belega.«

Skladbo so v nadaljevanju posneli še Mladi levi, Pepel in kri in leta 1992 U'redu. Čeprav večina ob skupini U'redu pomisli na Magnifica, ni bil on tisti, ki je zapel pesem, pač pa se je v glasbeno zgodovino s svojim glasom zapisal že 20 let pokojni Matjaž Šemrov - Šemsa.

Izjemnega odziva je Na vrhu nebotičnika deležna zadnja leta, ko jo predvajajo na tekmah košarkarjev Olimpije. Ali je to nova klubska himna? Morda. Gledalci ob njej vstanejo.