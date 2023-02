Čeprav je veselje na zasneženih strminah oziroma belih arenah še v polnem zamahu, pred vrati že stoji pust. Morda celo dobesedno – in prosi krofov ali denarja. Kakor je sneg pred nekaj tedni ravno ob pravem času za zimske počitnice pobelil našo deželo, naj sladkor v prahu zdaj pobeli mastne krofe. Znano je namreč, da mora biti pustna hrana po stari navadi čim bolj mastna, ocvrta in posuta s sladkorjem. Zakaj? Med drugim zato, ker je treba pust(o) uravnotežiti z mastnim, da je ravno prav. In zato, ker nam sicer preti celoletna lakota. Tako pravi stara pustna modrost …

Dandanes kot značilno pustne jedi poznamo predvsem krofe in flancate, a še starejša je ocvirkova oziroma špehova potica, ocvirkovca ali špehovka. Nekoč so namreč na pustni torek gospodinje tekmovale med seboj, katera bo spekla lepšo špehovko. Ampak ta navada je večinoma že pozabljena in v teh dneh bo v marsikaterem domu dišalo po krofih. Receptov za bobe ali krape, kot jim pravijo ponekod, je skoraj toliko kot njihovih pekov; po najnovejših raziskavah jih še vedno najpogosteje cvrejo ženske, jedo pa moški. Da je tudi to uravnoteženo. Ampak mlajše in one bolj gosposke gospodinje krofe po novem raje kupijo. Menda zato, ker se z njimi nimajo časa ubadati, ampak resnica tiči drugje. Ne upajo se jih cvreti, ker bi jih bilo nemara sram, če njihovi izdelki ne bi imeli lepih obročev. Ti so bili od nekdaj zelo pomembni in včasih celo predmet sosedskih zdrah in posmeha, ko so se gospodinje druga pred drugo hvalile s svojimi pekovskimi izdelki. Marsikdo takšnih krofov še danes ne postavi na mizo, temveč jih skrije in pohrusta sam.

Tarča posmeha je bil tudi ameriški predsednik John F. Kennedy, ko je 26. junija 1963 v zahodnem Berlinu pred navdušenimi ljudskimi množicami izjavil: »Ich bin ein Berliner.« Ta nemški stavek lahko namreč razumemo tudi kot: »Jaz sem krof.« Berliner oziroma po naše berlinčan v nekaterih delih Nemčije pravijo krofom z marmelado, ki so na las podobni našim, le da jih namesto s pri nas standardno marelično raje polnijo s temnejšimi marmeladami … Kdo je prvi cvrl krofe, kakršne poznamo danes, ni povsem razjasnjeno. Na Dunaju patent pripisujejo tamkajšnji pekovki Ceciliji Krapf, ki jih je dokumentirano cvrla že v 17. stoletju.

Kakor koli že, hiša ni dom, če v kuhinji ne diši po domačih dobrotah, pravijo. Domači krofi, pa če so še tako pokvečeni, so neprimerljivo okusnejši od vsakih trgovinskih, strojno pridelanih. Zato po stari pekovski šegi pljunimo v roke, korajža velja!

Pustni krofi z marmelado po dunajsko Sestavine za 20–25 krofov 2,5 dl mleka (sobne temperature), 15 g sladkorja, 1 kocko kvasa (42 g), 4 rumenjaki, 50 g sladkorja v prahu, 500 g moke, 60 g masla, 1 žlička soli, 1 l olja za cvrtje, 250 g marelične marmelade Priprava 1. Za pustne krofe najprej skrbno pripravimo kvašeno testo. Najprej v skodelici v 1 dl mlačnega mleka vmešamo 15 g sladkorja in nadrobimo kvas, dodamo 3 žlice moke in premešamo. Nastane viskozno predtesto, ki ga pustimo stati na sobni temperaturi 30 minut, da postane mehurjasto. 2. V drugi skodelici penasto stepemo rumenjake in sladkor. V večjo skledo za mesenje testa presejemo preostalo moko, dodamo zmehčano maslo, preostalo (1,5 dl) mleko in sol. Nato dodamo še predtesto in vse skupaj dobro zgnetemo v gladko testo. Pokrijemo in pustimo počivati ​60 minut na sobni temperaturi. 3. Iz testa oblikujemo 20–25 kroglic. Malo jih sploščimo in ponovno pustimo počivati, da podvojijo velikost. Olje segrejemo na 170 °C. Krofe zlato ocvremo z obeh strani in jih večkrat obrnemo. Z mrežasto penovko jih poberemo iz olja in dobro odcedimo na papirnatih brisačah. 4. Z marmelado napolnimo dresirno vrečko ali primerno brizgo in od strani napolnimo krofe. Pred serviranjem jih posujemo s sladkorjem v prahu. Čas priprave in cvrtja: 100 minut

Pečenice s kislim zeljem iz pečice Potrebujemo 4 pare pečenic, 1,2 kg kislega zelja, 1 večjo čebulo, 1 ščep kumine (po okusu), 2 lovorova lista, oljčno olje, morsko sol in sveže zmlet poper. Priprava Pečenice po obeh straneh nekaj minut pečemo v ponvi na malo olja, nato jih spravimo na toplo. Čebulo nasekljamo in posteklenimo v ponvi, kjer so se pekle pečenice. Dodamo odcejeno zelje in ga na hitro popražimo. Začinimo s kumino in lovorovim listom ter odstavimo. Pečico segrejemo na 180 ºC. Pekač namažemo in po dnu razporedimo polovico zelja, na vrh pa pečenice. Čeznje razporedimo preostalo zelje. Prilijemo 2–3 dl vode in za 1 uro porinemo v pečico, da se zelje po vrhu rahlo rjavo obarva, v pekaču pa ne sme biti tekočine. Postrežemo s krompirjem, kruhovimi cmoki ali kruhom.