K rasti v celotnem lanskem letu so pozitivno prispevale tako končna potrošnja kot bruto investicije, medtem ko je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda negativen. Zaradi hitrejšega naraščanja uvoza v primerjavi z izvozom in slabših pogojev menjave v vseh štirih četrtletjih leta se je zunanjetrgovinski presežek s predlanskih 3,31 milijarde evrov zmanjšal na 961 milijonov evrov.

BDP, prilagojen za vpliv sezone in koledarja, ki se uporablja za primerjave v EU, se je lani okrepil za 5,7 odstotka. V zadnjem četrtletju se je v medletni primerjavi povečal za 1,3 odstotka, v četrtletni pa za 0,8 odstotka. V četrtletnih primerjavah se je lani skrčil le v tretjem četrtletju, ko je v primerjavi s predhodnim upadel za 1,3 odstotka. V prvem četrtletju je bil višji za odstotek, v drugem in četrtem pa za 0,8 odstotka.

V zadnjem četrtletju upadla tako izvoz kot uvoz

Rast BDP, ki je bila lani zelo močna v prvi polovici leta, se je v tretjem četrtletju umirila, to pa se je nadaljevalo tudi v zadnjem četrtletju. V četrtem trimesečju se je domača potrošnja v primerjavi z enakim obdobjem predlani povečala za 1,2 odstotka. K temu so pozitivno prispevale potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 2,6 odstotka, in bruto investicije v osnovna sredstva, ki so bile višje za 5,9 odstotka.

V lanskem zadnjem četrtletju sta upadla tako izvoz kot uvoz. Izvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, uvoz pa za 1,5 odstotka. To je bilo pri obeh prvo zmanjšanje po četrtem četrtletju 2020, so navedli v statističnem uradu. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil negativen, in sicer za 0,9 odstotne točke.

V četrtem četrtletju je bila rast upočasnjena v večini dejavnosti. Dodana vrednost se je v primerjavi z enakim obdobjem predlani zvišala za 1,4 odstotka. K rasti sta največ prispevali dejavnost gradbeništvo ter strokovne, znanstvene, tehnične in druge poslovne dejavnosti.

Najizrazitejši upad dodane vrednosti je država zaznala v združenih dejavnostih rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo. V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2021 je upad znašal 6,3 odstotka. Kot so navedli statistiki, je bilo to v tej dejavnosti prvo zmanjšanje v zadnjih dveh letih.

Zaposlenost še naprej narašča

Zaposlenost je v zadnjem lanskem četrtletju še naraščala, vendar po nižji stopnji. Skupna zaposlenost je znašala 1.083.800 oseb. Na letni ravni se je povečala za 1,6 odstotka ali za 16.700 oseb. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih.

Po novih podatkih statističnega urada je bila rast v prvi polovici leta še nekoliko bolj izrazita. V lanskem prvem četrtletju se je BDP namreč realno medletno povečal za 10,2 odstotka, v drugem četrtletju pa za 8,6 odstotka. Za tretje četrtletje pa so novi podatkih malenkost nižji, in sicer je bila realna rast BDP 3,3-odstotna.

Domače in tuje institucije so Sloveniji za lani napovedovale pet- ali nekoliko nad petodstotno rast, najbolj optimistična napoved je bila pri šestih odstotkih. Gospodarska rast se bo po dosedanjih napovedih vseh institucij letos občutneje upočasnila, in sicer na med 0,5 in 1,8 odstotka BDP.

Eurostat potrdil 3,5-odstotno rast BDP območja z evrom za lani

BDP območja z evrom, prilagojen na vpliv sezone in koledarja, se je lani na letni ravni povečal 3,5 odstotka, BDP celotne EU pa za 3,6 odstotka, je evropski statistični urad Eurostat danes v drugi oceni potrdil prvo objavo s konca januarja.

V zadnjem četrtletju se je sezonsko prilagojeni BDP območja z evrom glede na tretje četrtletje povečal za 0,1 odstotka, BDP unije pa je ostal nespremenjen. V tretjem četrtletju je bila rast na četrtletni ravni v obeh območjih 0,3-odstotna. V medletni primerjavi se je v zadnjem četrtletju BDP območja z evrom povečal za 1,9 odstotka, BDP EU pa za 1,8 odstotka. V četrtletju prej je bila medletna rast 2,3- in 2,5-odstotna.

Eurostat je za primerjavo objavil tudi gibanje BDP v ZDA. Ta se je v zadnjem četrtletju na četrtletni ravni povečal za 0,7 odstotka (v tretjem četrtletju za 0,8 odstotka), na letni ravni pa za 1,0 odstotka (v tretjem četrtletju za 1,9 odstotka).

Število zaposlenih se je v zadnjem četrtletju na četrtletni ravni v območju z evrom in v EU povečalo za po 0,4 odstotka. V tretjem četrtletju se je v območju z evrom za 0,3 in v EU za 0,2 odstotka. Glede na zadnje četrtletje predlani pa se je število zaposlenih v območju z evrom povečalo za 1,5 odstotka in v EU za 1,3 odstotka. V tretjem četrtletju je bila rast 1,8- in 1,5-odstotna.

V celotnem letu 2022 se je po prvih ocenah glede na četrtletne podatke število zaposlenih v območju z evrom povečalo za 2,2 odstotka in v EU za dva odstotka.