Odprimo svoje čute

V JUBu jih je pri ustvarjanju in izbiri barve leta 2023 vodila želja ujeti elemente narave, s katerimi bomo lahko občutili veliko ugodje in pri tem na novo osmislili svoj dom. Da bi prebudili občutek neminljive svobode, ki nam pripada, so za letošnjo barvo leta izbrali nebesno modro – JUB Freedom 520D.

V času, ki ga preživimo v zaprtih prostorih, nam nebesno modra barva nudi občutek neskončne prožnosti in spontanosti, brez vsakršnih omejitev obuja našo svobodomiselnost, spodbuja našo inovativnost ter nam daje pridih lahkotnosti sobivanja z naravo. Z neštetimi možnostmi kombinacij z naravnimi in ponovno uporabljenimi materiali lahko z nebesno modro barvo JUB Freedom 520D ustvarite moderne in sodobne interjerje, v katerih boste preprosto – uživali.

S kombinacijami nad monotonijo

S prepletanjem različnih modrih ali sorodnih, zlasti zelenih in turkiznih tonov s hladnega spektra barvne lestvice lahko na vzorcih pohištva, stenskih tapetah ali v dekorativnih dodatkih, kot so zavese, preproge, blazine, keramika z retro vzorci in sobne rastline, v vašem ambientu dosežete pomirjujoč učinek in v njem prekinete zdolgočaseno monotonijo.

Z dodajanjem dopolnjujočih toplejših tonov, kot so zlati, rumeni ter oranžni, boste v prostor vnesli več razgibanosti in dramatičnosti. Za to priporočamo kombinacije z robustnim lesom ter pletenimi teksturami ratana, matirano brušenimi kovinami toplih barvnih tonov, kot jih ponujata medenina in baker, ter izbiro tkanin ognjenih in sončnih odtenkov.

Za brezčasen in svež videz prostora se lahko poigrate tudi z nežnimi kontrasti, ki jih tenkočutno plemenitijo bodisi beli ali pa zemeljski pastelni toni. V ambientu si lahko tako omislite belo pohištvo v kombinaciji z elementi iz naravnega lesa, kamna ali marmorja, preproge iz jute, dodatke v obliki aranžmajev s suhim cvetjem ter mehke pletene teksture v pastelnih tonih. Na novo ustvarjeni in uporabljeni naravni kosi dodajo vašemu prostoru bogastvo občutkov ter brezčasne kakovosti.

Modra barva predstavlja vodni element, bistrino, čistost, prenovo in umirjenost, zato je primerna za stene v sobah, kjer se učimo, snujemo nove ideje ali načrtujemo prihodnost. Odlično se poda tudi v kopalniške ambiente. Nežne odtenke modre barve izberimo za otroško sobo, če želimo, da bo prostor umirjen in zračen. Modra barva spodbuja komunikacijo, zato je idealna izbira za skupne prostore.

Ohranimo naravo, ki nam daje življenje

Z izdelki, za katere so pridobili certifikat EU Ecolabel, ki upošteva celoten življenjski cikel izdelka (LCA) in zagotavlja zmanjšanje njegovega učinka na okolje, pri JUBu podpirajo trajnostni razvoj za naš planet – naš dom. Narava ni le vir navdiha, je življenje. Za vas so jo ohranili v nebesno modri.

Z letošnjo barvo leta želijo v JUBu opozoriti na pomembnost varovanja našega modrega planeta. Vse prevečkrat ignoriramo dejstvo, da ga prekomerno izkoriščamo le zase ter pri tem uničujemo milijone živalskih in rastlinskih vrst, s katerimi si ga delimo. To, da dihamo čist zrak in imamo dostop do pitne vode, ni več samoumevno.

K čistejšemu okolju mora s svojim spoštljivim ravnanjem do narave doprinesti vsak posameznik, saj smo zanj in za naravo odgovorni vsi. V JUBu si zato prizadevajo uporabnike spodbujati k ponovni uporabi materialov, prenovi starega pohištva in druge opreme v njihovem domu, kjer so jim lahko v pomoč tudi izdelki JUB. Opozarjajo na možnost obnove rabljenih elementov v vašem domu, saj lahko marsikateri predmet, ki ga nameravate zavreči, z malo vaše kreativnosti ambientu doda povsem novo vsebino. Stvari lahko popravimo, obnovimo, recikliramo in ponovno uporabimo. Na tak način lahko doprinesemo, da bo naš skupni dom čistejši in prijaznejši za življenje.