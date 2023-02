Žal naj bi k temu nekaj prispevale tudi zasoljene cene vstopnic, ki so marsikaterega Slovenca sprva že odvrnile od obiska. Morda jih bodo spet pritegnile nekatere spremembe v zadnjem trenutku.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije in vodja organizacijskega komiteja Enzo Smrekar je ob predstavitvi prvenstva povedal, da se je delo začelo že takoj maja 2018, ko je zvezi v četrtem poskusu le uspelo pridobiti organizacijo. »Ekipa sodelavcev se je od takrat povečevala in danes nas je blizu 1300. Pričakujemo veliko udeležbo na prvenstvu, več kot 2000 športnikov s spremljevalnimi ekipami, več kot 2000 predstavnikov medijev ter med 150 in 200 tisoč obiskovalcev. Več kot 450 milijonov ljudi si bo tekmovanja ogledalo po televiziji, kar je enkratna priložnost, da se predstavimo kot dobri organizatorji in gostitelji,« je prepričan Smrekar, ki poudarja, da gre za največji športni dogodek v zgodovini Slovenije.

Z dodatnimi argumenti temu pritrjuje tudi Tomi Trbovc, na prvenstvu zadolžen za komunikacije in medije. »Na prvenstvu bo celo več novinarjev kot na srečanju med Bushem in Putinom pri nas, ko je bilo akreditiranih 1600 predstavnikov medijev. Mešana cona za novinarje bo tokrat dolga več kot sto metrov, kar je skoraj štirikrat več kot na finalu svetovnega pokala. Športniki, ki bodo nastopali v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji, prihajajo iz kar 64 držav, kot bi šlo za male olimpijske igre. Za potrebe prvenstva smo morali najeti 480 kontejnerjev. Vse to je ogromen projekt ne le za Zgornjesavsko dolino, ampak za vso Slovenijo, saj je v organizacijo tega projekta skupaj s prostovoljci, tudi iz tujine, vključenih blizu 1500 ljudi. Slovenija si od tega lahko obeta veliko promocijo, pa tudi prihodke, saj bo vsak obiskovalec tudi kaj zapravil.«

»Prvenstvo poleg športnih užitkov prinaša tudi priložnost za reklamiranje slovenskih potencialov, kot so turizem, naravne lepote, kulinarika … Poleg tega bodo gledalci in turisti v državno blagajno prispevali prihodek od pobranega DDV, ki ga brez prvenstva nikoli ne bi bilo,« dodaja generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič, ki proračun prireditve ocenjuje na skoraj 16 milijonov evrov. Organizatorji imajo prek mednarodne smučarske zveze Fis že zagotovljenih 12,5 milijona evrov od prodaje marketinških in medijskih pravic agenciji Infront, preostanek (in še kaj čez, da bi kaj ostalo za razvoj športa) bo treba pokriti s prodajo vstopnic, pri čemer si bodo izkupiček od najdražjih VIP-vstopnic morali deliti z Infrontom. »Proračun mi krati spanec, saj je prišlo do inflacije in številnih podražitev, zato moramo biti zelo racionalni, da bomo prek vstopnic in prodaje določenih pravic pridobili preostala sredstva v višini 3,5 milijona evrov. To malho moramo še napolniti, polnili pa jo bomo do zadnjega,« je razkril Šušteršič, ki je v začetku meseca potarnal, da je bilo doslej zaznati manj zanimanja zlasti obiskovalcev iz srednje Evrope in Slovenije, medtem ko naj bi se v Skandinaviji vstopnice prodajale po pričakovanjih. Domače navijače je zato posebej pozval, naj pridejo v živo podpret naše športne junake. »To bo namreč prvo tovrstno tekmovanje doslej v Sloveniji in vprašanje je, kdaj ga bomo gostili naslednjič,« je dodal.

