Mornarici je uspelo najti veliko ostankov na kraju, kjer je bil balon sestreljen, vključno s senzorjem in deli elektronike ter velikimi deli strukture, je sporočilo Severno poveljstvo ZDA. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je imel sestreljeni balon več anten in je verjetno lahko »zbiral in lociral komunikacije«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju ameriške televizije CBS gre za približno deset metrov visoko antensko napravo.

Ameriška vojska je kitajski balon sestrelila 4. februarja nad Atlantskim oceanom ob obali zvezne države Južna Karolina, sedaj pa skušajo pridobiti njegove ostanke za analizo. Kitajski balon je v ameriški zračni prostor vstopil konec januarja in nato prečkal velik del ZDA od severozahoda proti jugovzhodu. Na svoji poti je preletel več občutljivih vojaških objektov.

Ameriška vlada je Kitajsko obtožila, da je balon del flote nadzornih balonov, s katerimi je Peking vohunil za več kot 40 državami na petih celinah. Kitajska obtožbe zavrača in vztraja, da je šlo za civilno zračno plovilo za opazovanje vremena.

Ameriška vojska je po balonu sestrelila še tri leteče predmete, enega v bližini Aljaske, drugega nad Kanado in tretjega nad jezerom Huron, vendar pa oblasti niso identificirale njihovega izvora ali namena.