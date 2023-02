»Odprtje mejnih prehodov bo skupaj z olajšanjem humanitarnega dostopa, pospešitvijo izdajanja vizumov in olajšanjem potovanja omogočilo hitrejši dotok večje količine pomoči,« je dejal Guterres.

Sirski predsednik Bašar Asad bi naj privolil v odprtje dveh mejnih prehodov - Bab Al Salam in Al Raee - iz Turčije v severozahodno Sirijo za uvodno obdobje treh mesecev.

Guterres je opozoril, da je zaradi še vedno naraščajočega števila žrtev potresa in preživelih, ki so v od državljanske vojne razdejani Siriji izpostavljeni ostrim zimskim razmeram, zagotavljanje hrane, zdravstvenih storitev, zavetja in drugih življenjsko pomembnih potrebščin izredno nujno.

Sporočilo je prišlo dan po tem, ko se je vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v Damasku sestal z Asadom in razpravljal o odzivu na uničujoč potres, ki je prejšnji teden prizadel Sirijo in Turčijo.

Zaradi potresa, ki je terjal več kot 35.000 življenj, je bilo moteno tudi delovanje edinega mejnega prehoda, ki je odprt za prevoz pomoči iz Turčije.

ZDA so sporočile, da bi bilo novo odprtje meja pozitivno za Sirijo, če Asad s tem misli resno. »Če režim misli resno in če je pripravljen te besede uresničiti, bi bilo to dobro za sirsko ljudstvo,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price.