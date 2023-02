V novem strelskem napadu na ameriških tleh, tokrat je kri tekla na univerzi Michigana, so bili ubiti trije ljudje, še pet pa jih je ranjenih in jih zdravijo v bolnišnici. Nekaj od njih se bori za življenje. Napad se je zgodil v univerzitetnem kampusu v mestu East Lansing, smrt pa je sejal 43-letni moški, ki po navedbah policije ni bil povezan z univerzo. Znotraj enega od poslopij univerze je začel streljati nekaj po osmi uri zvečer in ubil dva človeka, je povedal namestnik vodje policije v univerzitetnem kampusu Chris Rozman. Zatem se je peš odpravil v bližnjo stavbo, kjer je ubil še enega človeka.

Sodil si je sam

Strelec je nato pobegnil, več kot sto policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil pa ga je skušalo uloviti, ostale pa zaščititi. Vsem študentom in zaposlenim so odredili, naj ostanejo v prostorih. Kmalu po polnoči pa je policija sporočila, da si je strelec nedaleč od kampusa sodil sam.

Študent Chris Trush je za CNN opisal sinočnje grozljive trenutke. Najprej je opazil dva policijska avtomobila, ki sta drvela v smeri ene od univerzitetnih stavb, sledili so jima gasilci in več rešilcev. »Ko sem videl ljudi, kako bežijo iz zgradbe, sem vedel, da je nekaj hudega,« je pojasnil. Le nekaj trenutkov zatem je od univerze prejel sporočilo o streljanju. Zaklenil se je v sobo in se odmaknil od okna. Na smrt strah ga je še vedno, četudi so strelca že prijeli. Pravi, da nekaj dni ne bo šel iz sobe.

Motiv ni znan

Kaj več informacij o žrtvah in strelcu policija še ni podala, saj preiskava še poteka. Tako tudi ugotavljajo, kaj ga je gnalo v strelski pohod. »Vem, da se trenutno vsi sprašujemo, zakaj je to storil. Po svojih najboljših močeh se bomo potrudili, da to tudi ugotovimo,« je na tiskovni konferenci še obljubil Rozman.

Univerzo v Michiganu glede na podatke na uradni spletni strani obiskuje več kot 50.000 študentov. Celoten kampus se razteza na več kot 21 kvadratnih kilometrih.