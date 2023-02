Po še četrtem sestreljenem objektu na ameriškem in kanadskem nebu v osmih dneh je zaradi vsesplošnih ugibanj o tem, kdo ali kaj leti tam zgoraj, Bela hiša včeraj sama od sebe sporočila, da ni znakov o dejavnosti nezemljanov. »Ob nedavnih sestrelitvah ni znakov zunajzemeljske dejavnosti ali nezemljanov. Pomembno je, da to povemo, saj se je o tem veliko govorilo,« je včerajšnjo novinarsko konferenco začela tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

Njene sinočnje besede kažejo, kako zelo so se razživele javna razprava in teorije, odkar je ameriška vojska pred desetimi dnevi nad svojo obalo Atlantskega oceana sestrelila velik kitajski balon. Zanj Washington zdaj trdi, da je del večjega kitajskega obveščevalnega programa, kot je včeraj dejal član sveta za nacionalno varnost John Kirby. Peking trdi, da je šlo za njegov zablodeli meteorološki balon. Potem so ameriške zračne sile v petek sestrelile leteči objekt nad Aljasko, v soboto nad severozahodom Kanade in v nedeljo še nad Huronskim jezerom v Michiganu. Za nobenega od teh ne vedo, ali je zbiral informacije, sestrelili pa so jih, ker so pomenili tveganje za letalski promet in iz previdnosti, če bi bili morda obveščevalne narave, je dejal Kirby.

Vse tri predmete še iščejo in so na težko dostopnih območjih. Zadnji sestreljeni, ki je imel po navedbah ameriških predstavnikov osemkotno obliko, z njega pa so visele žice, je verjetno nekje na dnu Huronskega jezera. Druga dva objekta sta padla nekje v divjino Aljaske in Kanade, ki je zdaj še bolj nedostopna zaradi polarnega mraza. Objekt nad Kanado je bil morda balon in je imel gondolo, tisti nad Aljasko pa naj bi se ob padcu na led raztreščil na več kosov, pri čemer ni jasno, kako to vedo. Vsi trije pa so bili bistveno manjši od prvotnega kitajskega balona.

Je skrivnost v radarjih?

Eno od mogočih razlag za dogajanje je, da so takšni objekti pravzaprav prisotni ves čas, da pa jih radarji doslej niso zaznali. Kirby je dejal, da so po zgodbi s prvim, velikim balonom, povečali radarske zmogljivosti. CNN pa je poročal, da je NORAD (Severnoameriško poveljstvo obrambe zračnega prostora) spremenilo nastavitve tako, da zdaj bolje zaznavajo počasi premikajoče se objekte nad določeno nadmorsko višino.

Dogajanje še naprej odmeva tudi politično. Ameriški zunanji minister Antony Blinken in najvišji kitajski diplomat Wang Yi se bosta udeležila münchenske varnostne konference, ki bo potekala od petka do nedelje, kar bo priložnost za pogovor, potem ko je Blinken zaradi kitajskega balona prestavil načrtovano pot v Peking. Ali se bosta v bavarski prestolnici res srečala, sicer še ni potrjeno. Kitajska je medtem obtožila ZDA, da so od januarja lani same v kitajski zračni prostor poslale več kot deset balonov, ki letijo na visokih višinah. Bela hiša je to zanikala. V ZDA je republikanska opozicija kritična do ravnanja predsednika Joeja Bidna, administracija pa pravi, da bo voditelje obeh strank v kongresu na sestanku seznanila z informacijami, ki jih ima o dogajanju.