Morda kuharic z ameriško hrano pri nas ni zato, ker si jo večina Slovencev tako in tako predstavlja kot komaj kaj več od hamburgerjev, hrenovk v štručki in ocvrtega piščanca. Da se razumemo: Američani obožujemo hamburgerje, hrenovke v štručki in ocvrtega piščanca. Vendar naša kuhinja ponuja še veliko več. Čeprav je zgodovina Združenih držav Amerike v smislu kulturnih in kulinaričnih prvin precej mlajša kot pri drugih narodih, je še vedno stara kakih tristo let; pravzaprav še precej več, če vključimo nekatere indijanske jedi. Vsaka od 50 zveznih držav v ZDA ima svojo državno jed, da ne omenjamo številnih krajevnih specialitet, povezanih s kraji ali celo posameznimi restavracijami. Obedovanje v restavracijah v Ameriki poteka drugače kot v Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Veliko restavracij se namreč osredotoča na promocijo ene same specialitete. Če jo želite pokusiti, morate zaviti v prav tisto »izvirno« restavracijo, ki si jo je izmislila ali vsaj jo znatno izpopolnila. Ni prav veliko zanimanja za restavracije z jedilniki, ki ponujajo »za vsakogar nekaj«. Nekako takole gre: pridi k nam, če želiš jesti našo specialiteto, sicer … pojdi raje drugam!

Kisle kumarice in knjiga o rebuli

Midva, vaša vodnika po ameriški kulinariki, sva ameriška izseljenca, ki v Sloveniji živiva že več kot desetletje. Oba sva poročena s Slovenkama (to prakso toplo priporočava) in imava tu rojena otroka. Kot vsak priseljenec v Slovenijo, ki sva ga kdaj srečala, sva zaljubljena v to deželo – če dobro pomislim, še nisem srečal Slovenca, ki bi imel Slovenijo tako rad kot tujci, ki živimo tukaj. Noah je iz Connecticuta v ZDA in je profesor umetnostne zgodovine, televizijski voditelj, kolumnist in avtor knjižnih uspešnic, ki ga Slovenci najbolj poznajo po knjigi Slovenologija. Josh je iz Marylanda in je prevajalec, učitelj, urednik, pesnik in vsestranski jezikovni nindža – govori na primer celo latinsko (da, s papežem bi lahko klepetal o ocvrtem piščancu). Oba sva navdušena amaterska kuharja: Josh je desetletje delal v kuhinjah po Ameriki, pri nas pa redno sodeluje pri kolinah in vlaga svoje kumarice. Noah je sodeloval z Janezom Bratovžem pri njegovi kuharski knjigi in napisal knjigo o rebuli, hkrati pa je pisal o kulinariki za revije, kot je Fine Dining Lovers. Zato nekako veva, kaj počneva, in to je dobro. Ne zanimajo naju članki o hrani, ki so jih napisali poklicni kuharji. O hrani se raje učiva od ljudi, kot sva sama – navdušencev, ki se učijo sproti.

Ta nova mesečna rubrika bo predstavila enega ali več receptov v vsakem članku, pa tudi zgodovino jedi. Hrana ponuja okno v ameriško kulturo, od tod tudi ime rubrike Amerika skozi želodec. Upava, da bova Slovencem predstavila Ameriko preko ameriških jedi, za katere ste morda že slišali, a jih verjetno niste nikoli pokusili, skoraj zagotovo pa jih niste poskusili sami skuhati. Iz te kolumne bo sčasoma nastala kuharska knjiga, po njej načrtujejo posneti tudi televizijsko serijo, zato naju spremljajte.

Okus, ki ustnice pripravi k cmokanju

Začela bova z najljubšim ameriškim barskim prigrizkom in idealno spremljavo za ogled Superbowla, ki se je zgodil minuli konec tedna: perutničke po buffalsko ali v izvirniku buffalo wings. Seveda niso povezane z bivoli. Po legendi izvirajo iz leta 1964, ko so jih prvič pripravili v Anchor Baru v Buffalu v zvezni državi New York – daleč na severu, tik ob kanadski meji. Perutničke je mogoče speči na žaru, v pečici ali ocvreti. Ključni moment, da se običajne piščančje perutničke spremenijo v buffalo wings, je v precej nori marinadi in omaki. V slovenski kuhinji ni na voljo primerljivega profila okusov, zato je to težko opisati, če specialitete nikdar niste pokusili. Okus je pikanten, aromatičen, ustnice pripravi k cmokanju in spodbuja k zmernemu pitju piva. Ko jih začneš hrustati, je težko nehati. Obstaja veliko različic, vendar tokrat predstavljamo klasično recepturo v slogu Anchor Bara. Postreči bi jih bilo treba pravzaprav v vedru (mar niso ameriške porcije nekaj posebnega – hrano se naroča »na vedra«), s hladnim pivom in zaužiti med spremljanjem nogometa na kavču. Nenavadni prilogi (čudni celo za Američane) sta tradicionalni solatni preliv iz sira z modro plesnijo, v katerega se perutničke namaka, in surova zelena. Ampak se kar nekako priležeta. Ker v Sloveniji ni mogoče kupiti vnaprej pripravljenega solatnega preliva iz sira z modro plesnijo, sva vključila tudi recept zanj.

Ker v angleščini nimamo pravega izraza za dober tek, lahko poskusimo s približkom: »Dig in!« Ali, kot rad reče Noe: »Požrej ga!« In uživajte v posnetku superbowla ali vsaj v smešnih oglasih in predstavi ob polčasu!

Originalne buffalo chicken wings Sestavine 30 perutničk, 4 žlice sončničnega olja, 1 žlica soli, 200 gramov moke, 150 gramov masla, 4 žlice jabolčnega kisa, 1 žlica kajenskega ali drugega popra, 1 žlica česna v prahu, 4 žlice pekoče omake (tabasco). Navodila Pečico segrejemo na 200 stopinj. Vzamemo večjo skledo in v njej zmešamo olje, sol, česen v prahu in perutničke. Premešamo, dodamo moko ter mešamo toliko časa, da so perutničke enakomerno obložene. Perutničke zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo jih v pečici 20 minut, nato jih obrnemo in pečemo še 20 minut oziroma dokler niso zlato rjave z obeh strani. Med peko damo v ponev maslo, kis, kajenski poper in pekočo omako. Segrevamo, dokler sestavine ne zavrejo in se povežejo v omako, nato odstavimo. Ko so perutničke pečene, jih vse skupaj stresemo v večjo skledo in dodamo omako. Temeljito premešamo, dokler niso z vseh strani prekrite z omako. Perutničke vrnemo v pekač in pečemo še nekaj minut, tik preden jih postrežemo. Poleg ponudimo nasekljano surovo zeleno in omako iz sira z modro plesnijo za pomakanje.

Omaka iz sira z modro plesnijo Sestavine 200 g majoneze, 100 g pinjenca (ali kisle smetane), 2 žlici limonovega soka, 1 žlica črnega popra, 1 žlica sesekljanega peteršilja (neobvezno), kateri koli modri sir (gorgonzola, rokfor, stilton). Navodila Vse sestavine zmešamo skupaj, najbolje s paličnim mešalnikom. Za gostejšo teksturo najprej zmešamo vse sestavine razen sira z modro plesnijo in nato med mešanjem dodajamo sir do želene gostote.