V imenu depolitizacije

Čeprav je kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar med vodenjem notranjega resorja v Šarčevi vladi leta 2018 na čelo policije postavil Tatjano Bobnar, je bil eden izmed prvih, ki so se konec lanskega leta ob konfliktu med zdaj že nekdanjo notranjo ministrico v Golobovi vladi in predsednikom vlade postavili na stran slednjega. V aktualni vladi se za Poklukarja sprva ni našlo prostora. Kljub pomislekom nevladnih organizacij s področja človekovih pravic pa je nazadnje postal celo prvi favorit za notranjega ministra in včeraj tudi brez večjih težav prestal prvo sito v državnem zboru.