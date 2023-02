Zdi se, da je od skupinskega dela lige prvakov v letošnji sezoni minila že cela večnost. Veliko zaslug za to ima svetovno prvenstvo, ki je lani izjemoma potekalo v novembru in decembru. Nastopanje na mundialu je pošteno premešalo razmerja moči na evropski klubski sceni, saj nekateri klubi plačujejo davek fizični in psihični utrujenosti igralcev, ki so nastopali v Katarju, spet drugi ne. Na prvih dveh tekmah osmine finala se bosta danes ob 21. uri pomerila PSG in Bayern ter Milan in Tottenham.

PSG – Bayern

Ravno pariški klub se od vseh zdi tisti, ki najbolj trpi po svetovnem prvenstvu. Zvezdniška trojica Kylian Mbappe – Lionel Messi – Neymar se ubada s težavami, posledično pa trpi celotna ekipa. Mbappe in Neymar se še nista uspela pobrati po razočaranju na mundialu, kar se pozna na njunih predstavah, za nameček pa je Francoz poškodovan. Zdravstvene težave ima tudi Messi, ki se zdi še vedno »opit« od blišča in slave po osvojitvi naslova svetovnega prvaka z Argentino. Mbappe in Messi sta skupaj z Marcom Verrattijem sicer od nedelje znova z ekipo, a naj ne bi bila nared za igro od prve minute.

Ob poškodbah in težavah s trebušnimi virozami je bojda znova vroče tudi v slačilnici pariškega kluba, saj naj bi bili nekateri igralci nezadovoljni z odnosom Neymarja ob zadnjem porazu proti Monacu. Zmotil jih je pristop Brazilca do vezista Vitinhe, ki naj ga ne bi zalagal z uporabnimi žogami, ostre besede pa naj bi namenil tudi napadalcu Hugu Ekitikeju. Svoje je moštvu v slačilnici povedal tudi športni direktor Luis Campos, ki ga je obtožil premehkega pristopa, kar je najbolj zmotilo ravno Neymarja in Marquinhosa. Brazilca naj bi na kritike odgovorila s povišanimi toni. Če na vse skupaj dodamo še rezultatsko krizo, saj je PSG po svetovnem prvenstvu na osmih ligaških tekmah kar trikrat izgubil in enkrat remiziral, ob tem pa še izpadel iz francoskega pokala proti Marseillu, je jasno, da na obračun z Bayernom prihaja v najslabšem možnem trenutku.

Tudi Bavarci so imeli manjšo krizo, saj so na prvih treh tekmah nadaljevanja nemškega prvenstva trikrat remizirali, a nato zmagali v pokalu, proti Wolfsburgu in Bochumu pa že kazali znake prave forme. Trenerju Julianu Nagelsmannu nekaj sivih las povzroča poškodba mišice Thomasa Müllerja, ki jo je staknil proti Bochumu. »Nismo še v pravem ritmu. V Parizu moramo prikazati vrhunsko predstavo. Ne smemo se ozirati na njihove poškodbe, saj ima PSG kopico izjemnih posameznikov. Če bomo igrali tako, kot smo na zadnji tekmi proti Bochumu, potem nimamo veliko možnosti za napredovanje,« pravi Julian Nagelsmann. Podobno zaskrbljen je tudi strateg PSG Christophe Galtier. »Skrbi nas, jeza navijačev pa je upravičena. Zaradi poškodb in bolezni ne vem, na koga bom lahko računal proti Bayernu. Trenutno v igri nimamo intenzivnosti. Vem, da se sliši noro, ko kaj takega reče trener PSG, ki lahko računa na številne zvezdnike, a takšna je realnost.«

Milan – Tottenham

Če PSG in Bayern kljub krizam držita prvi mesti v francoskem in nemškem prvenstvu, je drugače pri Milanu in Tottenhamu. Italijanski prvak je po novem letu padel v hudo krizo, ko na sedmih zaporednih tekmah ni zmagal in je kar petkrat izgubili. Tako je izpadel iz italijanskega pokala in klonil na superpokalnem obračunu proti Interju, v prvenstvu pa izgubil možnost za ubranitev naslova prvaka. Trener Stefano Pioli od vseh najbolj pogreša vratarja Mika Maignana, ki je odsoten že od konca septembra. Ob tem, da je Francoz kazal izjemne predstave, je bil vodja na igrišču. Brez njega je ekipa počasi začela izgubljati zanesljivost v igri, tudi zaradi slabih predstav njegove zamenjave Romuna Cipriana Tatarusanuja. Manjkal bo tudi Ismael Bennacer, ki še ni povsem okreval po poškodbi mišice. Zdravstvene težave ima tudi Tottenham, ki je nazadnje zaradi poškodbe kolena do konca sezone izgubil Rodriga Bentancurja, pred tem prvega vratarja Huga Llorisa, zaradi kartonov pa bo manjkal tudi Pierre-Emile Hojbjerg.

Žarek upanja je za Milan posijal na zadnji tekmi, ko so z 1:0 ugnali Torino, medtem ko je Tottenham na generalki pred današnjim gostovanjem v Milanu visoko klonil proti Leicestru z 1:4. »Za celotnim klubom je naporen mesec. Proti Tottenhamu moramo dvigniti raven igre. Težko bo, a takšna tekma za nas prihaja v pravem trenutku,« ocenjuje trener Milana Stefano Pioli. Njegov stari znanec na klopi Tottenhama Antonio Conte se je proti Leicestru vrnil po operaciji žolčnika, a miru nima, saj mu zaradi slabe forme moštva že močno gori pod nogami.