Direktorica je namreč s tem, ko je korenito zmanjšala število zaposlenih, poskrbela za občutne prihranke in izjemen poslovni rezultat. Plače zdravnikov, to menda vsi vemo, niso majhne … Temu je treba dodati še, da so bile ambulante (kjer ni bilo zdravnikov!) seveda zaprte, kar posledično pomeni še cel kup prihrankov pri energiji, vzdrževanju in ne nazadnje čiščenju teh prostorov. Tudi to, da imajo v nekaterih ambulantah še stare fiksne telefone, na katerih se ne vidi številke klicatelja, je odlična poslovna poteza, saj onemogočajo vrnitev klica, kar spet pomeni dodaten prihranek.

Upamo, da smo dokazali, da si direktorica zasluži najmanj dvojni dodatek za uspešnost, ki ga je mogoče z lahkoto pokriti iz vseh zgoraj opisanih prihrankov.

Od župana Jankovića ne pričakujemo kakšne posebne zahvale za naš trud pri argumentiranju direktoričine nagrade. Z veseljem pomagamo!