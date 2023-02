Mnogo pesmi je ostalo neprebranih

Sarajevčan Ahmed Burić je novinar, publicist in angažiran intelektualec, ki ga trenutno berejo predvsem na portalu Radia Sarajevo, svoje kolumne pa objavlja tudi v našem mediju. Po koncu jugoslovanske vojne je nekaj časa preživel v Sloveniji, ki jo še vedno rad obišče. Pisateljuje tudi kot pesnik, njegove so zbirke Bog tranzicije, Solze nafte in krvi, Materni jezik. Novomeška založba Goga je poskrbela, da lahko v slovenskem jeziku beremo izbor njegove poezije Vrata raja in družbenopolitični roman Ti je smešno, da mi je ime Donald?.