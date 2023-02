Potem ko so na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu v prvem tednu svoje znanje kazali tekmovalci v hitrih disciplinah in alpski kombinaciji, bodo do nedelje v ospredju najboljši v tehničnih disciplinah. Največja upa Slovenije za vrhunsko uvrstitev bosta Žan Kranjec na petkovem veleslalomu in Ana Bucik na sobotnem slalomu, prvi vrhunec pa bo jutrišnja preizkušnja v paralelnih disciplinah, ki sta se jim posvečala Žan Kranjec in Štefan Hadalin na treningu pred odhodom v Kranjski Gori.

»Res je, da tekme paralelnega veleslaloma v svetovnem pokalu ni bilo vse od predlanskega Lecha, a se v tej disciplini podeljujejo kolajne na svetovnem prvenstvu, zato je preizkušnja zelo pomembna. Specifičnost discipline je, da vselej ni vse odvisno od tekmovalca, temveč tudi od priprave proge in drugih okoliščin. Spomnite se zadnjega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, kjer je bil Žan odličen v kvalifikacijah, 'za nagrado' pa je v bojih za izločanje dobil počasnejšo progo, na kateri ni imel noben smučar možnosti napredovanja. Izpostavil bi še tekmo v Chamonixu, leto pred Cortino, kjer Žan ni izgubil niti ene tekme, a je bil na koncu peti. Tako Žan kot Štefan sta zelo tekmovalna, zato na tekmo ne bosta šla zgolj zato, da si nadeneta startno številko. Zelo naporne bodo že kvalifikacije, saj se bo na tekmo uvrstilo le po najboljših osem z modre in rdeče proge. Hitro se lahko komurkoli zgodi, da v dvajsetih vratcih ne bo prišel na glavno tekmo. Ker je program prvenstva zelo natrpan, smo se odločili, da Žan in Štefan ne bosta tekmovala na ekipni tekmi ter se bosta posvetila pripravi na veleslalom in slalom,« nam je pred odhodom v Francijo dejal glavni moški trener Klemen Bergant.

Kolajna je kolajna, a izbral bi klasično

Žan Kranjec pravi, da si želi tekmovati dobro in da bo na paralelni preizkušnji občutil pritisk svetovnega prvenstva. »Če bi imel možnost izbire, kje bi raje osvojil kolajno, bi izbral klasični veleslalom, a se je ne bi branil niti na paralelni tekmi. Na tekmo ne grem kar tako, temveč želim pokazati svoj maksimum,« je odločen najboljši slovenski alpski smučar, medtem ko je Štefan Hadalin precej manj samozavestno povedal: »Glede nobene tekme na tem prvenstvu nimam visokih pričakovanj. Rad bi se približal najboljšemu, kar lahko dam od sebe. Motivacije mi ne manjka, je pa težko, ker vem, da sem dober, da imam v sebi nekaj več, a mi tega ne uspe prikazati. Bomo videli, kako bo naprej. S seštevanjem stotink se ne ukvarjam preveč. Vložil sem ogromno svojega časa in denarja, zato mi je težko.«

Slovenska moška alpska smučarska reprezentanca je pred nedeljskim odhodom v Francijo dva tedna trenirala v Kranjski Gori. Vsem vselej veliko pomeni, da so glavni v domačem okolju, ne hlapci v tujini, da imajo uravnoteženo prehrano in da je glavni jezik slovenski. Če pa so še razmere takšne, kakršne so bile zadnja dva tedna v Podkorenu, je vse še toliko lepše. »Naša večna želja je, da bi lahko karseda veliko trenirali v Sloveniji, in to od 15. novembra naprej. Problem so nižje ležeča slovenska smučišča, zato so takšne sanje bolj mokre kot realne. Vendar smo veseli, da se nam je ponudila možnost treninga na domačem terenu. Še boljše bi seveda bilo, če bi imeli poligon na razpolago že kakšen teden prej, kar tokrat zaradi vremena ni bilo mogoče. Progo smo obdelali s snežnim cementom skupaj s kranjskogorskim smučarskim klubom, ki je bil zadolžen za zgornji del poligona, mi pa za spodnjega. Imeli smo tudi izjemno srečo z vremenom. Ne vemo pa, kaj nas čaka na svetovnem prvenstvu. Prvi del prvenstva so bile temperature nižje, sedaj bodo malce višje. Po besedah vodje priprave proge Janija Hladnika bodo proge zalili z vodo, sreča pa je tudi, da je večji del moških prog v senci, kjer so temperature nižje,« pravi Klemen Bergant.

Švicarjeva postavitev je neznanka

Na vprašanja o pričakovanjih slovenskih tekmovalcev v Courchevelu Bergant odgovarja: »Žan je sicer res star trideset let, a ima izjemno dobro ohranjeno telo, zato bo lahko imel še nekaj uspešnih velikih tekmovanj. Poleg tega v zadnjih letih na velikih tekmah nikoli ni bil slabši kot šesti. In vemo, kaj na velikih prvenstvih šteje. Lani je Žan v Pekingu osvojil kolajno in tudi njegov cilj v Franciji je jasno začrtan. Postavljalca veleslaloma bosta Avstrijec in Švicar. Kako bo progo postavil prvi, približno vemo, kako jo bo Odermattov trener, pa niti najmanj. Štefan res nima razlogov za prevelik optimizem, saj se mu v tej sezoni mozaik nikakor ne sestavi. Je izjemno motiviran, vendar je težko tekmovati s takšno rezultatsko popotnico, kot jo je imel do sedaj. Njegov cilj mora biti uvrstitev med petnajsterico v obeh disciplinah, kar je dosegljivo, nima pa Štefan realnih osnov za osvojitev kolajne.«

Žan Kranjec je zadovoljen s pripravljenostjo, s kakršno je odpotoval na prizorišče. Pravi, da kakšen dan smuča vrhunsko, kakšen dan ne povsem, a povprečje je dobro. »Če se mi bo vse poklopilo, verjamem, da se lahko enakovredno borim tudi z Odermattom. A bom moral pokazati dve res vrhunski vožnji. Moram verjeti, da ga lahko premagam. Na terenu v Courchevelu še nisem smučal, spodnji del je malce bolj strm. Ocenil bi, da je nekako srednje težak. Večkrat sem že dokazal, da sem lahko hiter na lahkih ali težkih terenih, lahko pa sem tudi počasen. Uvrstitev je na koncu vselej odvisna od vsakega posebej. V preteklosti sem res večkrat dokazal, da na novih terenih tekmujem dobro; na njih sem dosegel nekaj svojih najboljših uvrstitev. Nekateri smučarji potrebujejo več informacij, da si upajo napasti na vso moč, zame pa je včasih bolje, da imam kakšno informacijo manj, saj se mi potem z njo ni treba obremenjevati.«

Spored SP Danes , ekipna tekma, ob 17. uri: za Slovenijo bodo tekmovali Neja Dvornik, Nika Tomšič, Miha Oserban in Anže Gartner. Jutri , paralelna veleslaloma za moške in ženske, ob 12. uri: Slovenijo bodo zastopali Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Neja Dvornik in Nika Tomšič. Četrtek , veleslalom za ženske, prva proga ob 9.45, druga ob 13.30: slovenski dres bosta nosili Ana Bucik in Neja Dvornik. Petek , veleslalom za moške, prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30: za Slovenijo bosta tekmovala Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Sobota , slalom za ženske, prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30: za Slovenijo bodo tekmovale Ana Bucik, Neja Dvornik, Anja Oplotnik in Nika Tomšič. Nedelja , slalom za moške, prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30: za Slovenijo bosta tekmovala Štefan Hadalin in Tijan Marovt, Žan Kranjec se bo odločil na prizorišču.