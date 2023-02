Sekirica za starke

Danes je valentinovo in najbrž me zato preplavlja ta okrutna norišnica občutij med opotečo srečo in živo žalostjo. Spet in spet poslušam radijsko oddajo Glasovi svetov, v kateri se voditeljica Tita Mayer pogovarja z Ano Pavlič, direktorico Inštituta za preučevanje enakosti spolov. Poslušam in ugotavljam, kako srečna bi morala biti in koliko imam istočasno razlogov za togotni obup. Nacionalna raziskava o enakosti spolov na podeželju je pokazala, da so ženske na slovenskem podeželju od enakosti z moškimi oddaljene toliko, kolikor je valentinovo oddaljeno od dneva žena. Tistega čez tisoč let, ko naju več ne bo, čeprav sva danes po vseh statistikah lastovica, ki še ne prinese pomladi. Ena, sama; a to je zgolj statistika, kajne?