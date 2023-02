Nepreslišano: Damjan Apollonio, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto

Slovenija je pred desetimi do petnajstimi leti veljala za tranzitno državo, sploh na področju tihotapstva prepovedanih drog, trgovine z ljudmi, prostitucije in tihotapljenja orožja. V zadnjih letih pa postaja tudi ena izmed držav proizvajalk drog, predvsem konoplje. Smo tudi država, ki droge skladišči in distribuira v druge države, tu govorimo predvsem o amfetaminih. Nazadnje smo imeli tak primer pred enim letom v Murski Soboti, kjer so osumljenci prek dark weba poslovali in preprodajali drogo po celem svetu. V Sloveniji ne obstajajo specifične kriminalne združbe, obstajajo le združbe, ki se povezujejo med seboj izključno zaradi dobička. So pa v večini prisotne kriminalne združbe z območja nekdanje Jugoslavije, kar je tudi normalno, saj pripadniki združb poznajo jezik in državo, obstajajo tudi sorodstvene vezi. So pa prisotne tudi druge združbe, velja omeniti italijansko kamoro. Pred leti smo v sodelovanju z italijanskimi organi identificirali nekatere pripadnike te združbe, ko so vlagali protipravno pridobljen dobiček v nakup nepremičnin v Sloveniji, predvsem z odpiranjem offshore podjetij.