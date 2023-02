Predsednik vlade je izvoljen za to, da skrbi za naše gospodarstvo, tako da dobimo denar. Ta denar se razdeli za vsa področja, za katera je neposredno ali pa samo posredno, pa vendar, odgovoren predsednik vlade. Poskrbeti mora, da z gospodarsko dejavnostjo zaslužimo dovolj, da bodo plačani delavci in s tem bo posredno tudi država dobila denar od davkov in drugih dajatev. Poskrbeti mora za zdravstvo, da bomo nemoteno prišli do zdravnika, ko zbolimo, ali pa smo le preveč pojedli. Imeti moramo dobro šolstvo, da bo gospodarstvo in vse ostalo delovalo na primernem nivoju. Poskrbeti je treba za kulturo, da nas bodo drugi narodi, s katerimi tudi trgujemo, in vsi ostali cenili in spoštovali in bodo naši izdelki s tem tudi pravilno ovrednoteni. Poskrbeti mora za neskorumpirano javno upravo, sodstvo, policijo in morda tudi vojsko. Za vse to in morda še za kaj, kar sem pozabil, je odgovoren in mora poskrbeti predsednik vlade.

Posledično naj za to dobi tudi plačo in ta mora biti na vrhu piramide, za njim pa vsi resorni ministri, državni sekretarji in nato še direktorji podjetij ali predsedniki uprav javnih podjetij. Za banke ni treba skrbeti, ker državnih ni več.

Ob vsem tem je nepomembno razmišljati, da nam bodo menedžerji odhajali v tujino. Morda bo to eden ali dva, ki bi vsekakor odšla. V drugih državah si podjetja in druge ustanove menedžerje vzgojijo in usposobijo sami, da ko pride čas, vedo kaj in kako morajo delati (pri nas je tak primer novomeška Krka). Poskrbimo, da nam mladi ljudje, ko končajo vso šolanje in so med najboljšimi, ne bodo odhajali iz države. Prvo naj pri nas delajo, pa karkoli, vsaj toliko let, kot so se izobraževali in usposabljali za samostojno delo. Tako bi delno odplačali stroške šolanja in usposabljanja, ki je bilo brezplačno.

Ivan Čeligoj, Pivka