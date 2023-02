Vodnikova domačija Center je odprla svoja vrata

Danes so se začeli dnevi odprtih vrat Vodnikove domačije Center, literarne hiše, ki se je zaradi celostne prenove stavbe v Šiški začasno preselila v Trubarjevo hišo literature. V času, ko bo Vodnik na daljšem obisku pri Trubarju v Stritarjevi ulici, pa se v hiši knjig in ilustracij v središču mesta obeta pester program za otroke in odrasle.