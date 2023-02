Namesto snegu dali prednost ustvarjanju

V mladinskem klubu Jedro so tudi letos sledili potrebam staršev in v sodelovanju z občino Medvode pripravili zimsko počitniško varstvo za otroke. Poudarek petdnevnega druženja z mladimi prostovoljci iz Evrope je bil na ustvarjanju, razvijanju raziskovalne žilice in krepitvi prijateljskih vezi.