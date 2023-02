Na deponiji pri Krškem v pol leta dvakrat zagorelo

Prebivalci krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna v občini Krško so bili v zadnjega pol leta dvakrat priča večjemu požaru v tamkajšnjem centru za ravnanje z odpadki. Večjih posledic k sreči ni bilo, toda krajani so vendarle prestrašeni. Ob tem opozarjajo na hrup, smrad in nesnago okrog centra. Rešitev bo, kot kaže, nov center, v katerem bosta vsa tehnologija in predelava odpadkov v zaprtem prostoru.