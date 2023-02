Poklukar, ki je funkcijo notranjega ministra že opravljal v letih 2018–2020, je v svoji današnji predstavitvi na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo opisal svoje dosedanje delo, ki sega na področje ministrstev za obrambo in za notranje zadeve, omenil je tudi svojo vojaško kariero in delo v Upravi RS za zaščito in reševanje.

»V več kot 30 letih moje profesionalne kariere sem ponosen, da sem svoje izkušnje nabiral v vseh treh stebrih nacionalne varnosti, tako da lahko rečem, da danes vse tri stebre zelo dobro poznam,« je dejal in izpostavil, da je še posebej poznavanje podsistema notranje varnosti njegova velika prednost. Po njegovih besedah je notranje ministrstvo kompleksno in široko razvejano področje, za zagotavljanje notranje varnosti pa da je treba zagotoviti »predvsem kadrovske, materialne in finančne vire«.

Za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj

Pri tem je navedel podatke o načrtovanem proračunu ministrstva za notranje zadeve za leti 2023 in 2024, ki je po njegovih besedah investicijsko naravnan, kar ga, kot je dejal, »navdaja z optimizmom, da se investicijski ciklus v podsistemu notranje varnosti nadaljuje«. Po njegovih navedbah je »še kako pomembno, da proračunska sredstva zagotavljajo možnost modernizacije policije, saj le moderno opremljena policija lahko sledi sodobnim varnostnim izzivom«. Ob tem se je zavzel tudi za povečanje števila zaposlenih v policiji.

V svoji predstavitvi je posebej izpostavil tri prednostne naloge, ki si jih je zadal. Glede korupcije je dejal, da to ni samo moralna pokvarjenost in izprijenost, »ampak predvsem in zgolj kaznivo dejanje«. Napovedal je, da bo uresničeval v koalicijskem dokumentu zapisano zavezo o ničelni toleranci do korupcije, učinkovitega pregona kriminala ter učinkovitih preiskavah projektov in investicij, ki so prepletene s sumi korupcije, vključno z nabavo zaščitne opreme v zdravstvu v času epidemije. Če bo imenovan za ministra, bo ena od njegovih prvih političnih potez izdaja obveznih usmeritev policiji za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj, je razkril. Nacionalni preiskovalni urad pa bo znova avtonomen in samostojen, kot je bil ob svoji ustanovitvi, je še napovedal.

Odstranitev rezilne žice do konca leta

Glede upravljanja migracij je spomnil na spremenjene okoliščine po januarski vključitvi Hrvaške v schengensko območje, s čimer so odpravljene mejne kontrole. Po njegovih navedbah je cilj, da rezilne žice na meji s Hrvaško do konca leta ne bo več. Prav tako se bo Poklukar zavzel za čimprejšnje sprejetje nove migracijske strategije, ki bo upoštevala spreminjajoč globalni kontekst ter dogajanje v naši okolici ob absolutnem spoštovanju človekovih pravic ter s poudarkom na varovanju ranljivih skupin. Strategijo na ministrstvu sicer že pripravljajo, v postopku priprave pa bodo odgovorili tudi na vprašanje, ali je smotrno, da se urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov vrne pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve, je še dodal in k sodelovanju povabil tudi nevladne organizacije.

V zvezi s tem je napovedal tudi prenovo zakona o tujcih, zakona o mednarodni zaščiti, zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb in zakona o javnih zbiranjih, predlogi naj bi bili v DZ vloženi do konca leta.

V okviru depolitizacije, profesionalizacije in modernizacije policije je napovedal tudi predlog zakonske spremembe imenovanja generalnega direktorja policije, novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije ter novelo zakona o organiziranosti in delu policije, v katerega je treba po njegovih besedah vgraditi sistemska varovala, ki bodo »politiki onemogočala politično lomastenje po policiji«. Ob tem je omenil, kako zgrožen je bil ob prebiranju poročila o izrednem nadzoru nad policijo na demonstracijah. »V zadnjih dveh letih smo videli represijo slovenske policije, podpihovano s strani najvišjih predstavnikov oblasti, kakršne še nismo videli in srčno upam, da je nikoli več ne bomo,« je še dodal.

V sklopu še večje profesionalizacije slovenske policije pa si bo prizadeval vzpostaviti karierni sistem napredovanja zaposlenih v policiji, k čemur sta ga že pozvala tudi oba policijska sindikata. Po njegovih besedah je treba tudi prevetriti programe izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je treba večji poudarek dati osnovam kodeksa policijske etike.