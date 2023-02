»Situacija blizu Soledarja je težka: vas Paraskoviivka je tarča intenzivnega obstreljevanja in napadov,« je v dnevnem poročilu zapisalo ukrajinsko predsedstvo. Omenjena vasica sicer leži na severnem obrobju Bahmuta, kjer ruske sile že več tednov napredujejo.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da so njihove sile zavzele vas Krasna Hora, ki leži ob Paraskoviivki. Glede na njihove navedbe so jo zavzele »prostovoljne enote« ob pomoči ruskega topništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodja ruske paravojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je sicer že v nedeljo poročal, da so njegove sile zavzele vas, pri čemer pa naj ne bi imele podpore rednih ruskih sil.

Več mesecev trajajoča bitka za Bahmut je že pred tem razkrila napetosti med paravojaško skupino in rusko vojsko, čeprav v Kremlju zanikajo kakršenkoli razkol. Januarja je denimo Prigožin naznanil, da so njegovi borci zavzeli bližnje mesto Soledar, rusko obrambno ministrstvo pa je dva dneva pozneje sporočilo, da mesto nadzorujejo njihove sile. Strokovnjaki so sicer različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjih mesecih pridobil pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini. Samooklicane proruske oblasti na območju trdijo, da je ruska vojska prekinila tri od štirih dobavnih poti v mesto.

Težki spopadi potekajo tudi za Vugledar, še eno mesto v regiji Doneck, ki ga napada ruska vojska. Ukrajinsko predsedstvo je danes poročalo o napetih razmerah na območju, ruska stran naj bi nenehno obstreljevala bližnja naselja. Iz regije Herson na jugu države medtem poročajo, da so v zadnjih 24 urah v ruskem obstreljevanju umrli trije ljudje.

Stoltenberg: Ukrajina porabi več streliva, kot ga Nato lahko proizvede

Trenutna poraba streliva v Ukrajini je bistveno višja od naše proizvodnje, je danes na novinarski konferenci v Bruslju dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in priznal, da vojna bremeni obrambno industrijo ter izčrpava zaloge zavezništva. Dodal je, da je Nato sredi logistične tekme, vojaško pomoč Ukrajini pa je treba zagotoviti čim prej.

»Ruski predsednik Vladimir Putin zaenkrat še ni pripravljen na mir, saj je začel z novo ofenzivo. Jasno je, da smo se sedaj znašli sredi logistične tekme. Ključna oprema, kot so strelivo, gorivo in rezervni deli, morajo priti v Ukrajino, preden Rusija prevzame pobudo na bojišču. Hitrost je tista, ki bo rešila življenja,« je dejal Jens Stoltenberg.

Opozoril je, da je Rusija na bojišču pripravljena sprejeti velike izgube, njen cilj - nadzor nad Ukrajino - pa ostaja nespremenjen. »Da bi zagotovili zmago Ukrajine in njen obstoj kot suverene države, ji moramo še naprej zagotavljati vse, kar potrebuje za zmago ter dosego pravičnega in trajnega miru,« je dodal.

V luči tega je izpostavil potrebo po okrepitvi proizvodnje streliva. »Trenutna stopnja porabe streliva v Ukrajini je mnogokrat višja od naše stopnje proizvodnje. To obremenjuje našo obrambno industrijo in izčrpava naše zaloge,« je priznal. Pri tem je pojasnil, da se je rok za pripravo streliva velikega kalibra podaljšal z 12 na 28 mesecev, danes oddana naročila pa bi lahko bila dobavljena šele čez dve leti in pol. »Ravno zato moramo povečati proizvodnjo in investicije v našo obrambno industrijo,« je še dodal.

Na vprašanje o morebitni dobavi bojnih letal Ukrajini je odgovoril, da se podpora Ukrajini spreminja z razvojem in potekom vojne ter da bodo o tem razpravljali na zasedanju obrambnih ministrov Nata v torek in sredo. Hkrati je opozoril, da je od nedelje zaradi kibernetskih napadov še vedno moteno delovanje nekaterih spletnih strani Nata. Vendar to nikakor ne vpliva na poslovanje in delovanje zavezništva, je poudaril.