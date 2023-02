Skupina Let 3 se je na Doro, prireditev, na kateri Hrvaška izbira svojega predstavnika za pesem Evrovizije, pripeljala s traktorjem, na katerem sta bili izpisani črki ŠČ. Po pisanju srbskega režimskega časnika Informer so njihovo potezo mnogi razumeli kot norčevanje iz »pregona 250.000 Srbov v operaciji Nevihta«.

V Srbiji operacijo Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem, obravnavajo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 200.000 Srbov. Srbi so Hrvaško večinoma zapustili z lastnimi avtomobili in traktorji, ki so po pisanju Informerja postali simbol njihovega pregona. Po podatkih hrvaških virov je v času operacije Nevihta državo zapustilo okoli 90.000 hrvaških Srbov.

Kritika Putina

Večji del hrvaške javnosti je pesem razumel kot kritiko na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina. Tako meni tudi profesor z zagrebške fakultete za politične znanost Hrvoje Cvijanović. »ŠČ pesem Let 3 o putinovski (Materi) Rusiji je najprimernejši estetsko-glasbeni hrvaški odgovor za pesem Evrovizije ne trenutno rusko agresijo"« je zapisal na družbenem omrežju Facebook.

»Mati Rusija ljubi bedaka - Putina - malega krokodilskega psihopata, ki grozi z armagedonom, zaradi katerega mali človek odhaja v vojno. Tako približno to vidijo Let 3, edini na hrvaški sceni, ki so na simbolično-sarkastičen način opevali rusko agresijo, ki oblikuje usodo Evrope,« je pojasnil Cvijanović. Izpostavil je, da so se Let 3 v enem od intervjujev v televizijskem studiu pojavili z raketami, na katerih je pisalo Lenin, in izjavili, da je Putin primer »bahača, ki misli, da je planet njegova igračka«.

Člani skupine Let 3 ugibanj, ali s pesmijo Mama ŠČ kritizirajo Putina, niso komentirali. Pevec zasedbe Zoran Prodanović - Prlja je za hrvaško nacionalno televizijo HRT napovedal, da bodo v Liverpoolu »nihče drug kot Let 3« in da v Angliji kot »zibelki ironije in humorja" ne pričakuje težav. Urednik Dore 2023 Tomislav Štengl je za HRT menil, da so Let 3 že sami pokazali, v katero smer bodo šli. To, kaj bodo lahko izvedli na Eurosongu, pa bodo po njegovih besedah še videli.

Toni Cetinski: Let 3 se bo zagotovo dobro vklopil v cel cirkus

Zmago Let 3 so pozdravili številni hrvaški glasbeniki, med njimi tudi Toni Cetinski, ki je na Dori letos nastopil v zabavnem delu programa. »Let 3 se bo zagotovo dobro vklopil v cel cirkus,« je dejal za HRT.

V soboto je svojega predstavnika na Eurosongu dobila tudi Italija, potem ko so v Sanremu razglasili zmagovalca festivala italijanske popevke. Na 72. izvedbi je slavil duet Mahmood & Blanco s skladbo Brividi (Mrzlica). Slovenijo bo zastopala skupina Joker Out s skladbo Carpe Diem.