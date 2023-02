Po podatkih argentinske nacionalne agencije za migracije so bile številne noseče Rusinje, ki so prispele v Argentino, v zadnjih tednih nosečnosti. Število prihodov se je v zadnjem času povečalo, kar je po ocenah lokalnih medijev posledica vojne v Ukrajini.

Vodja argentinske agencije za migracije Florencia Carignano je za argentinski časnik La Nacion povedala, da si noseče Rusinje, ki prihajajo v državo, želijo, da bi njihovi otroci imeli argentinsko državljanstvo, saj jim to daje več svobode kot ruski potni list.

»Težava je v tem, da pridejo v Argentino, vpišejo svoje otroke kot argentinske državljane in nato odidejo. Naš potni list je zanesljiv in uporaben po vsem svetu. Imetnikom omogoča vstop v 171 držav brez vizumov,« je dejala. Otrok z argentinskim državljanstvom pospeši postopek pridobivanja državljanstva tudi za starše.

Trenutno lahko ruski državljani brez vizuma potujejo le v 87 držav, odkar je Rusija februarja lani začela invazijo na Ukrajino, pa je zanje potovanje v številne zahodne države dodatno oteženo.

Spletna stran v ruskem jeziku, ki jo je zasledil britanski BBC, je imela objavljeno ponudbo različnih paketov za nosečnice, ki želijo roditi v Argentini. Oglašuje storitve, kot so osebni porodni načrti, prevozi z letališča, učenje španščine in popusti za bivanje v »najboljših bolnišnicah v argentinski prestolnici«. Cene paketov se gibljejo od približno 4700 do 14000 evrov.