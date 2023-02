Super bowl oziroma finale ameriške elitne profesionalne lige ameriškega nogometa NFL je z naskokom najpomembnejši športni in televizijski dogodek leta v ZDA. Nemalo Američanov ga postavlja celo ob bok praznikom, kot je Dan zahvalnosti. Ni ravno najbolj gledan športni dogodek na svetu. Finale lanskega mundiala v Katarju je po ocenah Fife pritegnilo blizu 1,5 milijarde gledalcev. Super bowl je lani pritegnil 200 milijonov gledalcev z vsega sveta. Ker so Američani radi najboljši, pa vseeno govorijo, da gre za najbolj gledani »enodnenvni športni dogodek« na svetu. Ali je finale lige NFL res »enodnevni dogodek« je vprašljivo. Iz organizacijskega vidika in vsega spremljevalnega direndaja pa dogodek res močneje odstopa od ostalih tekem končnice lige NFL, kot finale mundiala od polfinala. Ta posebnost super bowla se kaže tudi v cenah vstopnic in oglasov. Za najcenejšo vstopnico je treba odšteti okoli 3000 evrov, na tribunah pa smo lahko videli košarkarja LeBrona Jamesa, glasbenike Jay-Z-ja, Adele in Paula McCartnyja ter lastnika Twitterja Elona Muska, ki je sedel ob Rupertu Murdochu, sicer lastniku konservativne ameriške televizije Fox, ter še mnoge druge. Za polminutni oglas med televizijskim prenosom tekme pa je bilo letos treba odšteti 6,5 milijona evrov. Si predstavljate, da bi ob takšnih številkah kakšna ameriška televizija delila prenos super bowla s konkurentko, kot je prenos finala lanskega mundiala RTV Slovenija omogočila Planet TV?

Vsako leto je ogromno pozornosti posvečene tudi glasbenemu spektakel ob polčasu. Včasih zaradi kontroverznosti, kot denimo zloglasni nastop Janet Jakcson in Justina Timberlakea leta 2004, ki se ga je zaradi »defekta kostuma« in ameriškega čistunstva prijelo ime Nipplegate. Včasih zaradi izjemnega nastopa, kot denimo lani, ko so prvič v zgodovini nastop zaupali raperjem, legende Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar in 50 Cent pa so pričarale 15 minut za zgodovino. Letos je na oder stopila Rihanna. Ker je od njene zadnje glasbene turneje minilo že 7 let, so se Američani šalili, da gre pravzaprav za dolgo pričakovani novi Rihannin koncert, okoli katerega se slučajno odvija tekma ameriškega nogometa. Nastop je bil tehnično in koreografsko dovršen ter povsem osredotočen na glasbo, sicer pa dokaj krotek. Twitter je hitro ponudil ugibanja, zakaj. Poseben gost na odru naj bi bil Rihannin še nerojeni otrok.

Trenerske in družinske vezi

Pred tekmo izrazitega favorita ni bilo. Podajalec Patrick Mahomes in ekipa Kansas City Chiefs iz mesta, ki ironično ne leži v Kansasu, temveč v zvezni državi Missouri, bi se z zmago vzpostavila kot dominantna ekipa te generacije. V zadnjih štirih letih so se v super bowl uvrstili trikrat. Prvič so zmagali, predlani pa izgubili. Na zmago leta 2020 so čakali okroglih 50 let. Na drugi strani je stala mlada, agresivna in napadalno neobičajna ekipa Philadelphia Eagels. Philadelphia je svojo edino zmago doslej zabeležila leta 2018. V finalu so bili še leta 1981 in 2005. Med ekipama so tudi tesne trenerske in družinske vezi. Andy Reid je bil med letoma 1999 in 2012 glavni trener Philadelphie. Obdobje so zaznamovale kontroverzne kadrovske odločitve in neuspehi v končnici. Po samomoru Reidovega sina ga je vodstvo ekipe leta 2012 poskušalo prepričati, naj si vzame leto odmora. Reid se ni strinjal, prevzel vodenje Kansas Cityja, leta 2017 pa mu je z izborom Mahomesa sekira padla v med. Druga vez med ekipama sta brata Jason in Travis Kelce. Oba je na naboru izbral Andy Reid. Jason je leta 2011 postal član Philadelphie, mlajši brat Travis pa leta 2013 član Kansas Cityja. Oba sta tudi že osvojila super bowl, a z različnima trenerjema.

Kansas City dominanten v drugem polčasu

Obe ekipi sta uspeli celotno končnico odigrali, ne da bi zaostajali. V finalu so prvi zaostajali igralci Kansas Cityja, ko se je z enega jarda v končno cono prebil podajalec Philadelphie Jalen Hurts, ki rad prevzame tudi vlogo tekača. Kansas City ni ostal dolžen in takoj izenačil po touchdownu Travisa Kelceja. Dobri dve minuti pred iztekom prve četrtine je imel Kansas City celo priložnost za vodstvo, a je Harrison Butker s strelom zadel le zunanjo stran prečke. Četrtina se je končala z izidom 7:7.

Že po osmih sekundah druge četrtine je A. J. Brown ujel podajo v končni coni ter popeljal Philadelphio v novo vodstvo. Za novo izenačenje je poskrbel Hurts, ko je žogo pod pritiskom izgubil iz rok, obrambni igralec Kansas Cityja Nick Bolton pa jo je neoviran odnesel v končno cono. Hurts se je kmalu odkupil in žogo dobri dve minuti pred polčasom že drugič odnesel v končno cono. Minuto in pol pred polčasom je dih zastal navijačem Kansas Cityja, ko je s poškodbo gležnja z igrišča odšepal najkoristnejši igralec rednega dela Patrick Mahomes. Gleženj mu je sicer nagajal že pred tekmo. Sol na rano je z natančnim strelom na gol ob izteku polčasa posul še Jake Elliott za vodstvo Philadelphie 14:24.

Mahomes je stisnil zobe in se v drugem polčasu vrnil na igrišče, tekač Isaiah Pacheco pa je s tekom v končno cono zmanjšal zaostanek Kansas Cityja. Slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine je vodstvo Philadelphie po novem strelu Elliotta zopet naraslo na 21:27. Po treh minutah zadnje četrtine je prvi zaostanek z 28:27 doletel še Philadelphio. Za touchdown je podajo ujel Kadarius Toney. Kmalu je bil v ospredju zopet Toney z najdaljšim vračanjem predane žoge v zgodovini super bowlov, nato pa je podajo za touchwodn ujel še Skyy Moore. Kansas City se je naenkrat znašel v prednosti 35:27.

Novo upanje je Philadelphii zopet vlil Hurts z novima prenosoma žoge v končno cono. Prvo za touchdown, nato še ob poskusu za dodatni dve točki. Napeto končnico pa je odločil mehko dosojen prekršek Philadelphiine obrambe. Butker je osem sekund pred koncem s strelom za tri točke postavil končni izid 38:35 v korist Kansas Cityja. Naziv najkoristnejšega igralca super bowla pa je pričakovano pripadel Mahomesu.