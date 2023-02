»Veliko bolj sem zadovoljen s tremi točkami kot z igro. Zmaga je psihološko pomembna za začetek sezone, saj živimo za rezultate, a zame je zelo pomembno tudi, s kakšno igro zmagujemo,« so besede trenerja Olimpije Alberta Riera, s katerimi je najbolje opisal dogajanje na kakovostno povprečnem ljubljanskem mestnem derbiju v Stožicah. V igri Olimpije je bilo očitno, da ji manjka tekem, vendar je prišla do zmage na račun vztrajnosti Mustafa Nukića, ki je priigral enajstmetrovko (realizator Mario Kvesić) in lepem golu novinca Anesa Krdžalića, za katerega je bila to šele prva tekma med člani.

Bravo kaznovan za neučinkovitost

»Uresničile so se moje napovedi, da bo odločala vsaka napaka. Ni nam ustrezalo, da tekma ni imela pravega ritma, zato je bila igra precej počasna. Morali bi igrati bolj direktno proti golu tekmeca. Čestitke Bravu, ki fantastično igra presing in ima trdno obrambo,« je dodal Riera na tiskovni konferenci, ki so jo organizirali šele potem, ko smo po dolgem čakanju opravili telefonski klic, saj je sprva niso nameravali izvesti, ker naj bi bilo na tekmi premalo novinarjev. Zaradi bolezni je manjkal kapetan Elšnik (poškodovana sta Karamatić in Crnomarković), a ga je dobro zamenjal 18-letni Krdžalić iz BiH. »Krdžalić je odlično telesno pripravljen, zato lahko igra od enega do drugega kazenskega prostora in je magnet za žogo. Veliko bo pripomogel k ekipi,« je dodal Riera, ki je takoj po tekmi ukazal trening za regeneracijo, da so imeli igralci včeraj prost dan. Danes bodo začeli priprave za derbi z Mariborom v nedeljo v Ljudskem vrtu, do katerega bosta morala formo dvigniti zlasti v soboto (pre)skromna Kvesić in Rui Pedro.

​Bravo je bil kaznovan za neučinkovitost, saj je Flakus Bosilj v prvem polčasu zapravil priložnost tekme, gol iz enajstmetrovke pa sta gostom z napako podarila Ratnik in vratar Vidovšek. »Že videno. Ponavlja se nam jesenska zgodba. Če se oba gola Olimpije štejeta za priložnost, potem smo jih mi imeli 30. Gola smo prejeli iz brezzvezne žoge na rob kazenskega prostora in strela s 25 metrov. V tekmo smo slabo vstopili in šele po 20 minutah prišli v naš ritem ter Olimpijo prisilili v napake, a jih nismo zaključili z golom. Igralci so pokazali značaj, saj po 0:2 niso spustili glav, ampak so bili še bolj agresivni. Če bi imeli takšne napadalce, kot so bili nekoč Nukić, Matko in Baturina, bi se mestni derbi, pa tudi veliko tekem jeseni, obrnilo v našo korist. Takšni igralci so za nas predragi, se pa trudimo, da do 15. februarja dobimo podobnega napadalca,« je tekmo videl trener Brava Dejan Grabić, ki je imel v igri kar dva osemnajstletnika (Selan, Katinić), a je bila njuna igra precej bolj zrela glede na starost.

Celje v gol, Mura v vratnico

Ker za Celje igrajo kar štirje nogometaši iz šampionskega obdobja Mure, je imel derbi dodaten naboj. Čeprav je bila tekma na stadionu Z'dežele, je bilo na tribunah več navijačev Mure, na igrišču pa so bili spretnejši in srečnejši Celjani (pri gol so dosegli že v 16. sekundi tekme), medtem ko so Prekmurci v prvem polčasu kar dvakrat stresli okvir gola. »Obe ekipi sta na zahtevnem igrišču prikazali dobro igro. Mura ni bila pripravljena na naš prvi napad za vodstvo z 1:0. Naša težava je še vedno, da ne izkoriščamo stoodstotnih priložnosti, zato je bila končnica nervozna. Težko je bilo tekmovati proti moštvu, ki ne igra preko sredine, ampak žogo takoj pošlje do treh visokih napadalcev,« je menil trener Celja Roman Pilipčuk, ki ne pokaže čustev. Mura po porazu za Celjem zaostaja že šest točk. »Po prikazanem si nismo zaslužili poraza, saj smo imeli premoč in bili agresivni. Glede na način, kako smo prejeli gola, pa si poraz zaslužimo. Če se želimo boriti za Evropo in biti konkurenčni tekmecem, ne smemo prejemati takšnih zadetkov. Nekaj igralcev ob golih ni reagiralo tako, kot bi morali. Prelomni trenutek tekme je bil, ko smo pri zaostanku 0:1 zadeli dve vratnici v eni minuti. Če bi izenačili, bi šla tekma v drugo smer,« je bil po tekmi vidno razočaran trener Mure Damir Čontala.

Maribor je na Bonifiki nadaljeval tam, kjer je končal jesenski del. Proti Kopru je dosegel že šesto zmago zapored. Tekmo je z mojstrskim golom odločil Žan Vipotnik v deseti minuti. »Dobro smo se pripravili in zasluženo zmagali. Na zelo zahtevni tekmi nam je bilo po hitro doseženem golu malo lažje. Kopru smo se oddolžili za oba poraza jeseni,« je za Šport TV povedal Žan Vipotnik po 11. golu v sezoni. Za visoko kakovost igre je skrbel predvsem Josip Iličić, dokler je imel dovolj moči (70 minut). Odločilni trenutek derbija je bil v 57. minuti, ko sodnik Rade Obrenović po zelo dolgem ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko za Koper zaradi prekrška nad Kodermanom. Tedaj je mariborski junak postal vratar Ažbe Jug, ki je brez težav ubranil slab strel Bedeja Osujija, katerega so mariborski navijači zmedli z metanjem plastenk in vžigalnikov. »Zaslužena zmaga Maribora, saj je bolje igral pod pritiskom kot mi. Na slabem igrišču in proti agresivnemu tekmecu smo imeli dovolj priložnosti, a bili kaznovani, ker jih nismo izkoristili. Tekma bi lahko šla tudi v drugo smer. Ne bomo se predali in bomo šli po svoji poti naprej.« je bil jedrnat trener Kopra Zoran Zeljković. ​ Zadnji Tabor je senzacionalno zmagal na gostovanju v Domžalah s 4:0, sa je tekmeca povsem nadigral. Gorica je v derbiju dna proti Radomljam, ki so zastreljale enajstmetrovko, točko rešila z golom v 93. minuti.