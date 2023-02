Dvig minimalne plače je gašenje požara. Moje osebno mnenje je, da gospodarstvo ne potrebuje subvencij. Zakaj bi subvencioniral minimalno plačo, če je že minimalna? To pomeni, da nekaj v poslovnem modelu ni v redu. Delodajalci moramo narediti svoje korake pri izboljšanju poslovnih modelov. Ampak tako kot ne moremo zahtevati od zaposlenih, da čez noč vsi postanejo inženirji in programerji, tako tudi od podjetij ne moremo zahtevati preobrazbe v visokotehnološke entitete. Če moraš plače zakonsko nadpovprečno višati v spodnjih plačnih razredih, ostane premalo denarja za plače v višjih plačnih razredih, kjer se običajno stori preboj v inovacijah.

Trend gibanja plač v javnem in zasebnem sektorju bi moral biti absolutno koreliran. Masa plač v javnem sistemu, če se ne spremeni struktura storitev, ki jih država ponuja državljanom, zagotovo ne sme biti spremenjena. To, kar je država ponujala pred tridesetimi leti in danes, seveda ni enaka storitev, danes v javnem sektorju potrebujejo več izobraženega kadra, a tudi v gospodarstvu se je struktura spremenila. Torej naj javni sektor v masi plač oziroma odstotku rasti v masi plač ne bi rasel bolj, kot raste v gospodarstvu.