Veronika Kumar, skladateljica, vokalistka in inštrumentalistka: Nismo iz trdne snovi, kot je boben

Skladateljica, vokalistka in inštrumentalistka Veronika Kumar je svojo glasbeno pot začela za klavirjem, nadaljevala s študijem jazz petja na ljubljanskem glasbenem konservatoriju in nato odšla na študij na konservatorij v Amsterdam, kjer se je izpopolnjevala tudi v harmoniji, ritmu in kompoziciji. Podiplomsko se je ukvarjala z živo elektronsko glasbo. Je dobitnica nagrade Jazzon za najboljšo skladbo leta 2022 z naslovom I'll Wait, leto prej je za skladbo Solzam prejela nagrado za najboljšega mladega izvajalca/avtorja ter nagrado za najboljšo interpretacijo na Popevki 2021. Sodelovala je tudi na Jazz festivalu Ljubljana 2019, Jazz festivalu Velenje 2020, lani pa kot spremljevalna vokalistka na evropski turneji z Etuk Ubong and Etuk's philosophy. V zadnjem obdobju se posveča predvsem pisanju avtorske glasbe.