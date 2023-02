Predvidevam, da ga je začel načrtovani, ko so se politične stranke zaradi njegovega razdiralnega početja odvrnile od njega in ga izolirale. Spoznal je, da je on – ne Golob – »politično truplo«, če kaj ne ukrene. Pa je poslal med ljudi glasnika Logarja, da nas bo prepričal, če že on ne more politikov.

Prvi korak, generalka ob predsedniški kandidaturi, je neverjetno uspela. Kljub Logarjevi izmuzljivosti, retorični praznini in vedenju, da je pomemben član SDS in celo predsednik njenega najvišjega organa. Ves spravljiv in dostojen se je oklical za zagovornika in spodbujevalca pogovorov, dogovorov, odprtosti na vse strani, s pogledom obrnjenim v prihodnost, češ, državljani si tega ne samo želimo, ampak si to tudi zaslužimo. Mene ne more preslepiti, še vedno se spominjam njegovega pravega obraza, če ne drugega njegove vzvišene poze v vlogi zunanjega ministra in vse ciničnosti do opozicije na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko, z neuradnim diplomatskim dokumentom »non paper« vred.

Dokaz, s kakšno lahkoto se sicer pustimo zavesti, če kdo zabrenka na prave strune, so lestvice priljubljenosti, kjer Logar zadnje čase zaseda prvo mesto. Gotovo so razlogi za to različni, a vendar sem do nedavnega upala, da glas ni namenjen Logarju, »dvoživki«, osebno, ampak je samo simbolna gesta, poklon sožitju in državotvornosti. Zdaj v to ne upam več. Zakaj ga imenujem »dvoživka«? Ker se hoče prikazati kot nekakšen neodvisen član stranke SDS, neodgovoren za vso njeno dolgoletno toksičnost, v resnici pa že vso svojo politično dobo v njej zelo aktivno deluje, jo v vsem podpira in na vso moč zagovarja njenega predsednika. Tudi zdaj. Demokrat bi avtokratsko stranko že zdavnaj zapustil. Kdo lahko sodeluje z Mahničem, Grimsom, Koprivo … in sprejema tovarno sovraštva na Trstenjakovi ter Novi24tv? Je res dovolj izjava, saj jaz nisem tak?

Drugi Janšev korak, ki smo mu pravkar priča, imenujem »na vse, ali nič«, vključuje vse možne »sodelavce«, tudi RKC, kriminalce in neofašiste. Gre za neupoštevanje volilnega rezultata, onemogočanje ter rušenje Golobove vlade. Tudi z interpelacijami. Podpihuje nezadovoljstvo in mobilizira množice, in ker računa na slab spomin, poudarja svoje ogromne zasluge. Vsake svoje vlade. Z drugimi besedami, gnete javno mnenje v svoj prid. »Demokrat« Logar, ki pridiga o povezovanju in sodelovanju, pomaga pri rušenju, širjenju laži in sovraštva, hkrati pa namiguje, da kmalu prihaja kot »deus ex machina«.

Tretji korak. Lahko sledijo različni scenariji.

Scenarij: Golobova vlada pade, za kar je delno odgovorna tudi sama. Janša in večina članov SDS že nekaj časa prevzemajo spravljivo retoriko svojega velikega promotorja Logarja – da, Janša mu je namenil samo to vlogo – in zmagajo na volitvah. Avtokrat Janša zmagoslavno vabi vse stranke k »sodelovanju«.

Scenarij: Golob uresničuje svoje obljube, večina državljanov je zadovoljnih in ignorira SDS. Logarjev politični kapital skopni, po Janševem umiku pristane na mestu predsednika SDS in se trudi, da bi na volitvah dosegli čim boljši rezultat.

Kakšen je pa vaš scenarij?

Polona Jamnik, Bled