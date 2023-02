Čeprav so predvolilne ankete napovedovale, da utegne krščanskodemokratska unija (CDU) v Berlinu na ponovljenih volitvah socialdemokratom odvzeti primat, ki ga držijo v rokah že od leta 1999, nihče ni pričakoval, da bodo na ponovljenih volitvah krščanski demokrati zmagali tako močno. CDU je namreč uspelo prepričati več kot 28 odstotkov volilcev v mestu, v katerem je v tako imenovanem rdečem magistratu že od leta 2001 socialdemokratska stranka vselej znova po volitvah postavila župana. Ne glede na to, da je magistrat dobil ime po barvi opeke, iz katere je zgrajen, je rdeča, ki krasi socialdemokratsko stranko, več kot 20 let veljala za prevladujočo politično silo v mestu, ki mu je v zadnjih dveh mandatih vladala koalicija socialdemokratov, zelenih in levice.

Zmaga še ne pomeni vlade

Tokrat so socialdemokrati z županjo Franzisko Giffey na čelu doživeli hud volilni poraz, čeprav so od zadnjih volitev leta 2021 izgubili le nekaj več kot 3 odstotne točke volilnih glasov. Predvsem zaradi tega, ker je CDU tako prepričljivo povedla. Kljub temu še zdaleč ni gotovo, da bo v Berlinu poslej županoval kandidat CDU Kai Wegner, saj imajo socialdemokrati skupaj z zelenimi in levico še vedno dovolj sedežev v mestnem senatu, da sestavijo solidno večino. Enako po rezultatih, ki so bili znani do konca redakcije, velja tudi za morebitno koalicijo krščanskodemokratske unije in socialistov ter koalicijo CDU z zelenimi. Čeprav je CDU že pred volitvami poudarjala, da ima v primeru zmage na volitvah pravico do vodstva mesta, in je Kai Wegner takoj po objavi prvih rezultatov vzporednih volitev dejal, da bi bilo neetično, če bi socialdemokrati vendarle sestavili bodočo vladno koalicijo, je to še vedno najbolj verjetno, saj se krščanski demokrati v mnogoterih političnih ciljih, ki so jih poudarjali tudi v predvolilnem boju, močno razhajajo z zelenimi.

Hkrati so pričakovanja Berlinčanov, da bi menjava mestne vlade v resnici kaj prispevala k spremembam v mestni politiki, precej zadržana. V mestu, kjer marsikaj ne deluje, kot bi bilo treba, od mestne uprave, prenov cest in podzemne železnice do šol in najemnin, ki so v zadnjih letih dobesedno eksplodirale, meščani očitno nobeni od političnih strank ne zaupajo, da bo probleme rešila v njihovo korist. Ankete, ki so spraševale, kako uspešno opravlja svoje delo sedanja vlada, so ugotovile, da 34 odstotkov vprašanih meni, da ga opravlja uspešno, in 57 odstotkov, da ga opravlja slabo. Toda medtem ko sta bila deleža tistih, ki so odgovorili, da bi vlada pod taktirko CDU vladala bolje oziroma slabše, precej izenačena, je kar 40 odstotkov vprašanih menilo, da se tudi v tem primeru v mestu ne bi kaj bistveno spremenilo.

Volitve iz leta 2021 so v Berlinu morali ponoviti po odločitvi deželnega ustavnega sodišča, ki je menilo, da zaradi manjkajočih in napačnih glasovnic ter zapletov, zaradi katerih so volilci na oddajo glasu čakali tako dolgo, da so drugod že zaprli volišča, te niso bile veljavne.