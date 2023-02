Zelenje namesto parkirišča in čebelji pitniki

Na mestnem razpisu za sofinanciranje izbrani projekti nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja ponujajo raznovrstne odgovore na okoljsko problematiko. Med njimi so projekt za ohranjanje edinstvenih ptic v občini, načrtovanje pitnikov za čebele, sprememba parkirnih mest v zeleno površino in ozaveščanje o vročinskih valih.