Ameriški lovec F-22 je v soboto na ukaz kanadskega premierja Justina Trudeauja in z odobritvijo predsednika ZDA Joeja Bidna na severozahodu Kanade, v soseščini z ameriško Aljasko, sestrelil manjše neznano plovilo, ki je letelo 12 kilometrov visoko. Gre za že tretjo sestrelitev tujega letečega plovila nad Severno Ameriko, ki je kršilo zračni prostor ZDA in Kanade.

Ob prvi sestrelitvi 4. februarja so ZDA nad Severno Karolino sestrelile za tri avtobuse velik balon. Kot kažejo posnetki ameriških vojaških letal, je bil balon opremljen z napravami za vohunjenje in ne za spremljanje vremena, kot trdijo v Pekingu, zaradi česar je ameriški zunanji minister Antony Blinken preložil obisk na Kitajskem. V petek pa so Američani nad Aljasko sestrelili leteči predmet, »velik kot majhen avto, ker je predstavljal nevarnost za letalski promet«, kot je pojasnil John Kirby, tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost v Beli hiši. V vseh treh primerih Američani in Kanadčani še zbirajo ostanke letečih predmetov, da bi jih lahko analizirali. V soboto pa so že drugič v severozahodni ameriški zvezni državi Montana zaprli zračni prostor, ker je prišlo do »anomalij z radarji«.

Objekti, za katere ne vedo, kaj so

Ne za leteča objekta, ki so ju sestrelili v zadnjih dneh, ne za anomalije z radarjem v Montani še ni jasno, kaj je v ozadju. Tako je spet aktualno »poročilo o NLP«, ki so ga junija 2021 na zahtevo kongresa objavili obveščevalci ameriškega obrambnega ministrstva na devetih straneh, s tajnim dodatkom za kongres. V poročilu je tudi zahteva, da se sistematično zbirajo podatki o neznanih zračnih pojavih, kar je strokovni izraz za NLP. Barack Obama, predsednik ZDA v letih 2009–2017, je takrat za televizijo CBS izjavil: »Obstajajo posnetki objektov na nebu, za katere ne vemo točno, kaj so.« Podobno meni senator Marco Rubio, podpredsednik senatnega odbora za obveščevalno dejavnost, ki sumi, da gre za kitajska ali ruska brezpilotna letala.

Pentagon je že leta 2017 objavil več videoposnetkov, enega iz novembra 2004, ko so piloti ameriških vojaških letal ob kalifornijski obali opazili nenavaden objekt, podoben letalu, dolg okoli 12 metrov. Posnetek kaže, kako se odmika, po 20 sekundah nenadoma izgine, pet sekund zatem pa ga radar zazna 25 kilometrov proč. Značilnosti takšnih »NLP« so zmožnost izjemnega pospeška, nadzvočna hitrost s sposobnostjo ostre spremembe smeri in letenje kot v breztežnostnem prostoru. Domišljijo mnogih buri predvsem vprašanje, katero inteligentno bitje upravlja z njimi. A ena od možnih razlag je, da ZDA ali pa njihovi geopolitični nasprotniki dajejo lažne senzorične podatke o hitrosti in položaju predmeta, ki morda sploh ne obstaja.

Znanstveniki zahtevajo tajne informacije in posnetke

V poročilu Pentagona piše, da so ameriški vojaki, predvsem piloti, v zadnjih sedemnajstih letih 144-krat zaznali neidentificirani zračni pojav v širšem smislu, večinoma v bližini vojaških objektov. Nekatere je menda mogoče razložiti kot naravni pojav ali na primer kot let plastične vrečke. A v vsaj 18 primerih gre za zgoraj omenjeno karakteristično skrivnostno letenje, ki pa je zaenkrat nerazložljivo predvsem zato, ker je njegovo zaznavanje zelo omejeno. Nekateri znanstveniki zato od Pentagona zahtevajo, da jih seznani z vsemi doslej tajnimi informacijami in posnetki, da bi jih lahko preučili.