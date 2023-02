Kvote za povečanje šolskih posesti močno zamujajo

Že skoraj leto dni bi moralo biti znano, za koliko se bodo zahvaljujoč tako imenovanemu Podgorškovemu zakonu povečale posesti javnih izobraževalnih in raziskovalnih zavodov s področja kmetijstva in gozdarstva. Toda izkazalo se je, da izvajanje tega nedodelanega in izsiljenega zakona bolj ali manj miruje.