Pričakovano. To je beseda, ki najbolje opiše zmago Reala Madrida v finalu klubskega svetovnega prvenstva. Z razlogom, Španci v tem tekmovanju delujejo kot dobro naoljen stroj, saj so bili najboljši že v letih 2014, 2016, 2017 in 2018. Upoštevaje še nekdanji interkontinentalni pokal imajo celo osem naslovov. Tokratna ovira ni bila ravno visoka, saj je bila za Al Hilal iz Savdske Arabije že uvrstitev v finale naravnost sanjska. So pa gledalci na stadionu princa Moulaya Abdellaha v Maroku, zbralo se jih je 44.439, naravnost uživali, saj so videli osem golov za vse prej kot nogometnih 5:3 (2:1).

Klubsko svetovno prvenstvo je sicer že desetletje domena evropskih moštev, saj klubi s stare celine ne poznajo poraza vse od leta 2012. Petkrat je zmago slavil Real Madrid (izgubil je le en finale), dvakrat Bayern, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat. Tudi v tokratnem finalu med zmagovalcema evropske in azijske lige prvakov so bili Evropejci za razred boljši, saj je bilo že po 18. minutah ter golih Viniciusa Juniorja in Valverdeja 2:0. Real pa je najvišje vodil v 58. minuti, ko je bilo 4:1 in v 69., ko je bilo 5:2. »Sem zelo srečen. Nogomet igram ravno zaradi takšnih večerov. Nočem biti nespoštljiv do tekmecev, toda polfinale in finale smo morali zmagati. Ni nam bilo lahko, tako da smo se morali pošteno potruditi,« je bil dobre volje Toni Kross, katerega prihodnost v Madridu še ni jasna. Z nasmeškom na obrazu pa je bil tudi trener Carlo Ancelotti, ki je dejal: »Iz tekme v tekmo smo vse boljši in delamo manj napak. Ker se tudi v španski ligi približuje odločilni del sezone sezone, me vrhunska forma veseli. Vesel sem tudi za Viniciusa Juniorja, ki se mu forma dviguje in postaja vse bolj učinkovit. Skorajda na vsaki tekmi zabije gol in postaja igralec, ki dela razliko. Še vedno smo lačni zmag v čisto vsakem tekmovanju. Veselim se tekem, ki prihajajo.« Čeprav so že z uvrstitvijo v finale presegli pričakovanja, pa so bili pri Al Hilalu zavoljo poraza slabe volje, trener Ramon Diaz pa je predstavo varovancev pospremil z besedami: »Igrali smo proti neverjetno dobremu moštvu. Tekma je bila za nas poučna in dobra izkušnja. Ponosen se na fante, toda Real je bil boljši tekmec. Ves čas so nas pritiskali. Nismo naredili veliko napak, toda vsako so izkoristili. Dali smo jim tri gole in to me veseli. Moramo biti zadovoljni in se veseliti prihodnosti, ki bo, v to sem prepričan, polna zmag. Rad bi se zahvalil organizatorjem v Maroku, saj je bilo vse na visoki ravni.«

Španci so za zmago prejeli 4,6 milijona evrov, finalisti pa 3,7 milijona. Tretje mesto so sicer osvojili nogometaši Flamenga iz Brazilije, ki so bili s 4:2 (1:1) boljši od Al Ahlija iz Egipta. Na turnirju so tekmovali še Seattle Sounders, Wydad Casablanca in Auckland City.