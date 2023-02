Okoli pol pete ure popoldan se je na cesti med Kranjem in Jezerskim v naselju Hotemaže v občini Šenčur pripetila prometna nesreča, v kateri je motorist trčil v avtomobil. 51-letnik je na motorju vozil iz smeri Kranja, ko je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v avto voznice, ki je pravilno vozila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

»Gasilci GARS Kranj so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka ter rešili in oskrbeli ukleščeno osebo izpod vozila,« so zapisali na straneh Uprave RS za zaščito in reševanje. Motorist se je v nesreči posebno hudo poškodoval, z rešilcem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Voznica v nesreči ni bila poškodovana.

Regionalna cesta je bila tri ure zaprta, obvoz je bil urejen.