Kaja Uršič je 33-letna Ljubljančanka, ki ji na kavču dela družbo kar dvanajst dekorativnih blazin. Še preden vprašamo, nas umetnica prehiti, ko pove, da za partnerja in zanjo že skoraj zmanjka prostora. »Mogoče bova morala razmisliti o nakupu večjega kavča,« je v smehu povedala Uršičeva, ki je pred letom in pol pustila redno službo in se podala na pot samostojne podjetnice. Kaj je bil glavni razlog za tako pogumen korak, ne ve natančno. »Že od nekdaj sem občudovala podjetnike in vedno sem si rada ogledala kakšno oddajo o podjetništvu. Pisarniška služba mi ni bila dovolj kreativna, ideja o nekem ustvarjanju pa je ves čas zorela,« je povedala. K odločitvi je precej pripomoglo dejstvo, da je bila vse življenje obkrožena s šivanjem in tekstilom.

Izdelki izpod rok slovenske ustvarjalke

Postaviti lastno blagovno znamko in stopiti na samostojno podjetniško pot zahteva veliko poguma in truda. Veliko je tudi ovir, ki pa sogovornici predstavljajo izziv, s katerim raste tudi kot oseba. »Zase lahko rečem, da sem ena od srečnic, ki ima podporo družine in prijateljev. Na moji podjetniški poti pa je že od vsega začetka moj partner Miha največji podpornik. Imam tudi odlično mentorico, svojo mami. Ker je po izobrazbi tekstilna inženirka, ve marsikaj o tekstilu. Z mami skupaj hodiva po blago – tako se od nje sproti učim o materialih in njihovih lastnostih. Mislim, da je zelo pomembno, da se ves čas izobražuješ, prisluhneš potrebam trga in dopolnjuješ svojo ponudbo.«

Svojo blagovno znamko je poimenovala Takomehko, saj si je želela, da je ime v slovenščini. Navsezadnje gre za ročno narejene izdelke izpod rok slovenske ustvarjalke. »Ime je seveda besedna igra oziroma opiše glavno lastnost izdelkov – mehkobo,« je povedala in razložila, da si je zamislila take izdelke, da bi ljudi presenetila in navdušila njihova mehkoba.

Čeprav dekorativne blazine v obliki živali na prvi pogled delujejo kot igrače, nas Uršičeva popravi in pove, da si svojih izdelkov nikoli ni zamislila kot igrače, ampak kot okrasne blazine, ki ravno s svojo nenavadno obliko prinesejo uporabnikom v dom kanček navihanosti. »Večino oblik sem poenostavila, saj si prizadevam, da imajo blazine minimalističen in brezčasen videz. Za vse blazine si želim, da bi stranke v njih prepoznale dekorativno vrednost. Nekatere oblike so bile oblikovane s posebno funkcijo v mislih,« pove ljubiteljica potovanj in kot primer izpostavi polarnega medveda, ki je izdelan v obliki potovalne blazine in daje oporo okoli vratu. »Jazbečar je odličen za pod kolena na kavču, riba se lepo prilega pod križ, monstera je tako velika, da lahko na njo naslonite cel hrbet,« je razložila in priznala, da je že kot otrok imela veliko plišastih igrač, ki so jim doma rekli mehkice.

Začelo se je z blazino za nov kavč

Kaja Uršič je odraščala v kreativnem okolju, saj se je doma veliko šivalo. »Vedno sem bila ob mami, ko je bila za šivalnim strojem, zvok šivalnega stroja me še zdaj spomni na otroštvo. Šivanja sem se učila z opazovanjem in poskušanjem. Nikoli nisem šla na šiviljski tečaj, tako da kakšne stvari še zdaj ne znam zašiti. Proces učenja še vedno poteka, vsak dan se naučim kaj novega in ves čas se izpopolnjujem, tako na področju šivanja kot podjetništva.«

Prva oblika pod okriljem Takomehko je bila riba velikanka, navdih zanjo pa je prišel iz kosa svetlečega modrega blaga, ki si ga je Uršičeva nekoč kupila samo zato, ker ji je bil všeč. »Tudi list monstere je nastal iz neke potrebe. Od nekdaj imam zelo rada rastline, ampak nekatere mi glede na razmere v stanovanju ne uspevajo najbolje – ena od teh je monstera,« je povedala in dodala, da se je tako odločila, da si bo zašila blazino v tej obliki. Tudi krokodil je nastal s posebno funkcijo v mislih. »S partnerjem sva si zaželela blazino za na kavč, ki bi bila dovolj velika za oba. Riba je bila za to nalogo malo preozka in tako sem prišla na idejo krokodila, ki je dovolj dolg (približno 115 centimetrov) in širok, da se nanj brez težav naslonita dve osebi.« S tem pa postane misija znamke Takomehko – da v vaš dom prinese udobje, mehkobo in navihanost – jasna. »Vsak ima doma kavč in vsak na njem potrebuje kakšno blazino. Zakaj ne bi bila blazina malo drugačna. Opažam, da obstaja kar nekaj ljudi, ki so tudi malo odštekani in si želijo svoj kavč popestriti z dvema krokodiloma ali pa eno ogromno monstero.«

Prodaja dekorativnih blazin za zdaj poteka po instagramu in facebooku, načrtuje pa tudi spletno trgovino. Med drugim ponuja blazine v oblikah ribe, krokodila, polarnega medveda, mačke, francoskega buldoga, psa jazbečarja, kita, morskega konjička, dinozavra, lista monstere in hrasta, oblaka, smreke, srčka, krone, hruške, buče in še kaj bi se našlo. Seveda idej tudi za naprej ne zmanjka. »Načrtujem, da bom nabor izdelkov razširila še na kaj drugega, da ne bo ostalo samo pri blazinah. Že zdaj imam poleg blazin v ponudbi še broške, manjše blazine, ki so zanimive predvsem za otroke in manjša stanovanja, božične okraske, razne manjše dekorativne izdelke,« je povedala in pripomnila, da je najnovejši izdelek na njenem seznamu igrača za mačke. Zašila jo je v obliki ribice, polnjena pa je z mačjo meto, ki ima zanimiv učinek na mačke – veselje, nenavadno oglašanje, razigranost.

Najprej kupi blago, ki ji je všeč in jo navdihuje

Ko kupi blago, ki jo navdihuje, se odloči, kateri od obstoječih krojev bi bil najprimernejši zanj. »Včasih me kakšno blago tako inspirira, da na podlagi njega celo oblikujem nov kroj oziroma novo obliko blazine,« pove in doda, da za polnilo uporablja silikonizirane poliestrske kroglice. »Všeč mi je, ker je lahkotno, ne povzroča alergijskih reakcij, pri pranju se ne skepi, hitro se posuši, izdelki, ki so polnjeni s tem polnilom, pa so čudovito mehki.« Za zunanjost blazin najraje uporablja bombažni pliš, ker je zelo prijeten na otip, ima dobro surovinsko sestavo, se lepo neguje, na voljo je v lepih barvah in ima žlahten lesk. Včasih uporabim tudi dekorativno blago, ker ponuja drugačen otip in videz. Prav tako izdeluje blazine po naročilu. Če si ne znate predstavljati, kako velik je krokodil ali list monstere, potem si zamislite limone. Gre za mersko enoto, ki si jo je Kaja Uršič zamislila, da bi poenostavila predstavo o velikosti izdelka. »Poleg tega sem merilo želela prikazati na hudomušen način, v duhu znamke Takomehko, z namenom, da bi strankam zadeva padla v oči, jim ostala v spominu in jih seveda tudi malo nasmejala.«