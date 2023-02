»Gasilec« je beseda leta 2022 po izboru Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, a očitno se ne da živeti samo od hvaležnosti naroda. Leto prej je bila beseda leta »karantena«, če bi se leto končalo že danes, pa bi se bržkone odločali med besedama »nesorazmerje« in »draginja«. Morda pa gre pri vladni ignoranci do potreb poklicnih gasilcev zgolj za ljubosumje, da beseda leta ni »svoboda«?

Gasilci so se v oktobrskem dogovoru z vlado odpovedali pravici do stavke, niso pa se ji zaposleni v finančni upravi, ki so za danes napovedali stavko, a so jo prestavili, saj so po nekem čudnem naključju doživeli bolj ugodno obravnavo v vladnem predlogu novega plačnega sistema. To naključje verjetno ni povezano s tem, da so si pridržali pravico do stavke. In še to: če ste mislili, da sta bili leti »karantene« in »gasilca« slabi, počakajte na čas, ko bo beseda leta spet »carinik«.