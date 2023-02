Šest rdečih evrazijskih veveric se je po urjenju pred kratkim v kitajskem Chongqingu pridružilo brigadi psov za odkrivanje drog. »Veverice imajo zelo dober voh, v nasprotju s psi pa jim majhnost in okretnost omogočata, da se na višini prebijejo do težko dostopnih in skritih mest,« je pojasnil vodnik psov v uradu za javno varnost Yin Jin. Usposobili so jih tako, da v navzočnosti drog s kremplji popraskajo po površini, s čimer vodniku sporočijo, da so nekaj našle. Nadaljnje podrobnosti o novi enoti policije še niso znane, je pa po besedah strokovnjakov metoda usposabljanja primerna tudi za druge živalske vrste.

Šest dolgorepk je prvih svoje vrste, ki se bodo borile proti kriminalu, poleg bolj običajnih psov pa so v preteklosti za tako delo usposabljali tudi podgane, munge in celo čebele. Že pred dvema desetletjema so v Pentagonu, sedežu ameriškega ministrstva za obrambo, zagnali projekt, v katerem so čebele učili zaznave eksploziva. Sprva so se osredotočili na morebitno pomoč čebel pri čiščenju minskih polj, a so njihovo usposabljanje nato razširili še na odkrivanje eksplozivov. Njihove prednosti so izjemna občutljivost za molekularne sledi in majhnost, zaradi katere so se zmožne stlačiti v še tako majhne kotičke. Podobno kot psi te krilate živali ne morejo delati ponoči, kakor tudi ne v nevihti ali mrazu, dodatna omejitev je tudi nezmožnost zaposlovanja v večjem številu, zlasti na obljudenih območjih. Roja čebel namreč nikakor ne bi mogli spustiti po letališču, kjer denimo službo opravlja ogromno psov.

V Kambodži odlikovali podgano

Šrilanški znanstveniki so dolga leta posvetili usposabljanju mungov za delo na letališčih, saj naj bi bile tudi te živali izvrstne pri odkrivanju tako eksplozivnih sredstev kot drog. Že pred leti so na osrednjem letališču zasegli po več sto kilogramov kokaina in heroina, kar je predstavljalo le majhen odstotek tihotapljenih drog. Na pomoč jim je večkrat priskočila ekipa nemških ovčarjev, ki pa je bila draga – posamezen pes jih je stal 200 dolarjev na mesec, medtem ko je bila povprečna plača policista trikrat nižja – obenem potniki muslimanske vere, ki imajo pse za umazane živali, niso bili zadovoljni, da so jim s smrčki vohljali po prtljagi, je pojasnil vodja oddelka za boj proti drogam C. P. Mendis. Mungi so po drugi strani poceni, izredno čisti in v družbi cenjeni. Za izredno uspešne pri odkrivanju kemikalij, eksploziva, drog in tudi pogrešanih v ruševinah so se zadnja leta izkazale afriške vrečaste podgane. Gre za naravno radovedne živali z dobrim vohom, ki so tudi primerno velike za takšne naloge. Po poročanju revije New Scientist naj bi jih kmalu začeli uriti tudi s sistemi za lociranje in dvosmerno komunikacijo ter kamerami. Pionirka na tem področju je znanstvenica Donna Kean, ki je v okviru belgijske neprofitne organizacije APOPO usposobila podgane za odkrivanje kopenskih min in celo tuberkuloze. Lani smo poročali, da je v Kambodži umrla podgana Mahawa, ki je odkrila več kot sto protipehotnih min, za svoje delo pa prejela odlikovanje britanske humanitarne organizacije.

Kako pomembne so lahko živali na terenu, smo videli prejšnji teden po katastrofalnem potresu v Turčiji in Siriji, od koder se je v soboto že vrnila ekipa slovenske civilne zaščite z enajstimi člani in sedmimi reševalnimi psi. »Ko pes zazna izvor vonja, to pokaže z lajanjem, kopanjem. Ko najdbo potrdijo vsaj trije psi, se nadaljnje iskanje preda reševalnim službam,« je o procesu iskanja preživelih povedal vodnik reševalnih psov Tomaž Dražumerič. Poleg iskanja drog, eksploziva in pogrešanih pse urijo tudi za iskanje trupel, tulcev nabojev, krvi in semenske tekočine ter celo izvora požara. Marsikje v tujini jih uporabljajo pri prepoznavi osumljencev, saj ima vsak človek specifičen vonj. Pasji smrček je za vonjave namreč kar 19-krat občutljivejši od človeškega nosu. Pri tovrstnih nalogah se najbolje odrežejo lovske pasme, denimo ptičarji. Kako poteka šolanje? »Načeloma jih ne učimo iskanja, temveč pasivnega nakazovanja predmeta, nekateri ležejo, drugi 'zmrznejo', saj so v preteklosti s praskanjem poškodovali vozila. Pravilno vedenje potrdimo s klikerjem, po kliku pa pes k vodniku odteče po nagrado, običajno gre za hrano ali igračo. Temu predmetu nato dodamo vonj: obenj nastavimo denimo minimalno količino kokaina, ki ga skrijemo pod enega od lončkov. Ko pride do tistega, v katerem se skriva, sledi potrditev s klikom. Sčasoma odvzamemo predmet in ostane samo vonj droge, eksploziva, krvi, sperme, torej tistega, za kar se pes specializira. To je vsa umetnost. Je pa res, da je pred tem dve leti trdega dela in šolanja,« je pred leti v intervjuju za Dnevnik pojasnil Marko Medvešek, vodja oddelka za šolanje službenih psov v Gmajnicah.